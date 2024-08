Getty Images Babe Ruth

NOS Sport • vandaag, 09:52 Iconisch honkbaltenue Babe Ruth verpulvert veilingrecords: 24,1 miljoen dollar

Amerikanen zijn dol op sportmemorabilia. Van plakplaatjes tot gevangen ballen en gedragen tenues: verzamelaars vallen regelmatig over elkaar heen om de meest unieke stukjes sportgeschiedenis te bemachtigen.

Vannacht is in dat opzicht een nieuw hoogtepunt bereikt. Op een veiling in Dallas leverde een tenue van de legendarische honkballer Babe Ruth 24,1 miljoen dollar (21,5 miljoen euro) op, bijna dubbel zoveel als het sportartikel dat tot vannacht het duurst was.

Wie het honkbalshirt na een biedingsstrijd van ruim zes uur uiteindelijk heeft bemachtigd, is niet bekend. De koper wil anoniem blijven.

Maar waarom leverde dit shirt nou zo ongekend veel op? En welke andere sportartikelen staan in de recordlijst?

'Called shot'

Het is 1 oktober 1932 als de legendarische slagman Babe Ruth op de plaat staat tijdens de World Series, de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie. Hij speelt voor de New York Yankees en wordt flink uitgejoeld door het publiek in Chicago, fans van de Cubs.

Twee slagen heeft Ruth al, tot hilariteit van het pesterige publiek. Zelfs zijn tegenstanders bespotten hem vanaf de zijlijn. En dan doet Ruth iets dat de geschiedenisboeken in is gegaan als zijn 'called shot': als een biljarter laat hij het publiek weten waar hij een homerun zal slaan.

En inderdaad, Ruth slaat de bal precies op de plek die hij aanwees: homerun. Op zijn gemak loopt hij het rondje over de honken, terwijl hij een lange neus trekt naar het publiek en zijn tegenstanders. Presidentskandidaat Franklin Roosevelt zit naar verluidt op de tribune en lacht zich rot.

De Yankees winnen de wedstrijd en een paar dagen later ook het landskampioenschap.

ANP Babe Ruth, in het midden, gefotorgrafeerd in kostuum in 1924

Of het precies zo is gegaan, valt niet helemaal te bewijzen. Uit de (korrelige) beelden die van het moment bestaan, wijst Ruth inderdaad iets aan. Maar of hij daadwerkelijk een homerun aankondigde? Daarvoor zullen we Ruth maar op zijn blauwe ogen moeten geloven.

Het is in ieder geval een moment dat bijna honderd jaar na dato nog tot de verbeelding spreekt. Het wordt in de Verenigde Staten beschouwd als een van de hoogtepunten van het 'gouden tijdperk' van het honkbal.

Het shirt dat Ruth op dat moment aan had, kreeg vannacht het ongekende prijskaartje van 24,1 miljoen. Hij zou het in de jaren '40 hebben gegeven aan een golfvriend, die het later aan een verzamelaar verkocht voor iets minder dan een miljoen dollar.

De hand van God en de riem van Ali

Het vorige veilingrecord in de sportwereld was ook afkomstig uit het honkbal. Een plakplaatje van honkballer Mickey Mantle als rookie uit 1952 werd twee jaar geleden voor 12,6 miljoen dollar werd geveild.

Daarmee werd onder anderen Diego Maradona afgetroefd. Het shirt dat de Argentijnse voetballer aanhad toen hij met de hand scoorde op het WK 1986 tegen Engeland, de beruchte 'hand van God', was enkele maanden daarvoor voor 9,3 miljoen dollar verkocht.

Verder zien we in de top tien verschillende historische sportartikelen, van het handgeschreven olympisch manifest tot de kampioensgordel die bokser Muhammad Ali won na The Rumble in the Jungle. Volgens Sportico, gespecialiseerd in de zakelijke kant van sport, zijn dit de duurste sportitems ooit:

De duurste sportartikelen ooit geveild Artikel Jaar van verkoop Prijs (in dollars) Shirt honkballer Babe Ruth uit 1932 2024 24 miljoen Plakplaatje honkballer Mickey Mantle uit 1952 2022 12,6 miljoen Shirt basketballer Michael Jordan uit 1998 2022 10,1 miljoen Shirt voetballer Diego Maradona uit 1986 2022 9,3 miljoen Handgeschreven olympisch manifest uit 1892 2022 8,8 miljoen Zes shirts voetballer Lionel Messi WK 2022 2022 7,8 miljoen Plakplaatje honkballer Honus Wagner uit 1911 2022 7,3 miljoen Plakplaatje honkballer Babe Ruth uit 1914 2023 7,2 miljoen Boksriem Muhammed Ali uit 1974 2022 6,2 miljoen Shirt basketballer Kobe Bryant uit 2008 2023 5,8 miljoen

Uit bovenstaande lijst wordt duidelijk dat alle veilingrecords in de laatste drie kalenderjaren zijn gevestigd. Dat is deels te danken aan de inflatie van de dollar over de jaren: met een miljoen kun je tegenwoordig minder kopen dan vijftig jaar geleden.

Anderzijds is de gekte rond sportveilingen de laatste jaren alleen maar toegenomen. Sportmemorabilia worden volgens Sportico meer en meer een investeringsobject: iets dat je koopt in de hoop er later op te verdienen. Wat dat betreft lijkt het einde van de gekte op sportveilingen nog niet in zicht.

Kijk dus niet gek op als bovenstaande lijst er over twee jaar totaal anders uitziet.