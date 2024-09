EPA Een foto van Navalny omringd door bloemen

NOS Nieuws • gisteren, 23:04 Onderzoeksplatform The Insider: onderzoek naar dood Navalny duidt op vergiftiging

Het Russische onderzoeksplatform The Insider zegt honderden documenten in handen te hebben die betrekking hebben op de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Volgens het platform hebben de autoriteiten verwijzingen naar symptomen die duiden op een vergiftiging weggelaten uit latere versies van documenten over het onderzoek.

Navalny was een van de bekendste tegenstanders van president Poetin. Na een schijnproces kreeg hij een jarenlange gevangenisstraf opgelegd. Sinds december 2023 zat hij gevangen in strafkolonie IK-3 in het noorden van Rusland. Op 16 februari van dit jaar maakten de regionale gevangenisautoriteiten bekend dat Navalny onwel was geworden tijdens een wandeling en vervolgens was overleden.

Een aantal maanden na zijn dood concludeerde een Russische onderzoekscommissie dat Navalny een natuurlijke dood was gestorven als gevolg van meerdere ziekten in combinatie met een hartritmestoornis.

Twee versies

Onder de documenten die in handen zijn van het onderzoeksplatform zijn twee verschillende versies van de Russische onderzoeker Alexander Varapaev, die was belast met het onderzoek naar Navalny's dood.

In de eerste versie wordt beschreven dat Navalny aangaf dat hij zich niet goed voelde. Vervolgens ging hij op de grond liggen en klaagde hij over buikpijn, waarna hij begon over te geven en stuiptrekkingen kreeg. Daarna verloor hij het bewustzijn. In een latere versie van het document wordt niets gemeld over deze symptomen.

Sla de carrousel over The Insider Het document waarin onder meer het overgeven en de stuiptrekkingen van Navalny worden omschreven

The Insider Een andere versie van het document waarin deze beschrijvingen achterwege worden gelaten

Een ander document bevat een lijst van voorwerpen die in beslag zijn genomen op de plek waar Navalny stierf. Daarop is aangegeven dat er "monsters van braaksel" zijn meegenomen voor onderzoek.

The Insider sprak ook met de arts Aleksandr Poloepan, die Navalny in 2020 behandelde nadat hij was vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Volgens Poloepan verklaart de officiële doodsoorzaak, een hartritmestoornis, niet de symptomen die in de eerdere versie van het document worden beschreven. "Deze symptomen kunnen nauwelijks verklaard worden door iets anders dan vergiftiging", zegt de arts.

Novitsjok

Drie dagen na de dood van Navalny plaatste zijn vrouw, Joelia Navalnaja, een video op X waarin ze zei dat Navalny wederom was vergiftigd met novitsjok.

Pas een week na zijn overlijden werd het lichaam van Navalny overgedragen aan zijn moeder. De autoriteiten weigerden dagenlang toegang tot zijn lichaam. Volgens het team rondom de oppositieleider werd er gewacht met het vrijgeven van het lichaam om ervoor te zorgen dat alle sporen van vergiftiging uit zijn lichaam zouden zijn verdwenen.

Videobeelden Navalny

Een dag voordat zijn dood werd aangekondigd door het gevangenispersoneel was Navalny nog op videobeelden te zien tijdens een rechtszitting. Daarop vroeg hij de rechter lachend om zijn salaris naar zijn rekeningnummer over te maken, omdat zijn geld opraakte.

Dit zijn de laatste beelden waarop Navalny te zien is:

0:25 Navalny vrolijk te zien op laatste beelden