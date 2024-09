NOS Jelle Galema knuffelt met Gijs van Merriënboer

NOS Sport • vandaag, 19:51 Zieke Van Merriënboer geeft hockeyers Oranje-Rood kracht: 'Het leven omarmen'

"We spelen eigenlijk altijd twee wedstrijden." Oranje-Rood-clubicoon en assistent-trainer Robert van der Horst zei het zondagmiddag treffend. Zijn ploeg stond vandaag in de Tulp hoofdklasse tegenover Kampong en won met 3-2, maar de belangrijkste wedstrijd wordt naast het hockeyveld gespeeld.

De 26-jarige verdediger Gijs van Merriënboer, groot geworden bij Oranje-Rood, staat de komende tijd aan de kant. Hij vecht tegen een kwaadaardige tumor in zijn onderbeen.

Hockeyen bij zijn geliefde club uit Eindhoven zit er voorlopig niet in. Van Merriënboer is begonnen aan zijn behandeltraject met chemokuren, een operatie en een langdurige revalidatie. Het is nog niet te zeggen hoe zijn toekomst er daarna uitziet.

Speciale shirts

Het slechte nieuws, dat in de zomer kwam, brengt de hockeywereld samen. Den Bosch en Amsterdam staken in eerdere wedstrijden de 26-jarige hockeyer al een hart onder de riem en zondagmiddag betraden Oranje-Rood, Kampong en de scheidsrechters gezamenlijk het hockeyveld in speciale shirts.

'Als één team achter onze Merrie', viel er te lezen op de shirtjes.

4:29 Oranje-Rood en Kampong (3-2) staan stil bij ernstig zieke Van Merriënboer

"Dat is een hartverwarmend moment. Het is ook een groot compliment aan onze sport", zei Oranje-Rood-trainer Omar Schlingemann na afloop. "Heel bijzonder. Het is een prachtig eerbetoon vanuit de jongens, vanuit de club en vanuit Kampong", vulde Van der Horst aan.

"Dit overstijgt de sport, het was een heel emotioneel moment dat ook veel kracht geeft."

Van Merriënboer aanwezig

Helemaal omdat Van Merriënboer zelf ook aanwezig was bij de wedstrijd. Als hij zich goed genoeg voelt, wil de hockeyer graag zijn vrienden aanmoedigen bij de club waar hij al vanaf de C-jeugd voor speelt.

Die club heeft een speciale brievenbus voor hem neergezet. Daar kan post voor de zieke hockeyer in om hem wat kracht te geven. Daarnaast is er dagelijks contact tussen de hockeyers van Oranje-Rood en het strafcornerkanon van de club uit Eindhoven.

Bekijk hier de interviews met Schlingemann en Van der Horst:

2:00 Van Merriënboer steunt Oranje-Rood tijdens ziekte: 'Geeft ons veel kracht'

"Iedereen is geraakt en leeft mee. Uit alle gelederen is er steun voor de speler en mens Gijs. Dat is heel bijzonder om te zien", aldus clubicoon Van der Horst.

"Dat sterkt ons ook. Het liefst wil je Gijs zo gezond mogelijk op het veld zien, maar het is wel fijn dat hij er is en zo knokt. Zo spelen we allemaal twee wedstrijden. En we gaan die tweede wedstrijd ook winnen."

Kampong aan de kant gezet

De 'eerste wedstrijd' werd gewonnen met 3-2. Thibeau Stockbroekx verwende het publiek, met Van Merriënboer aan de zijlijn, met een prachtige openingstreffer tegen Kampong-doelman David Harte.Kampong kwam voor rust nog op gelijke hoogte via een strafcornervariant. Boet Phijffer gleed een inzet van Jip Janssen binnen.

Daarna bleef het spektakel uit tot in het laatste kwart. Daarin maakte Jamie van Aert een prachtige 2-1 en tikte Gerard Clapés een inzet van Stockbroekx binnen. Na die derde treffer werd verdediger Van Merriënboer uitgebreid geknuffeld door zijn teamgenoten.

De 3-2 van Silas Lageman gaf Kampong nog enige hoop op een goed resultaat, maar Oranje-Rood sleepte de eerste winst van het seizoen binnen.

Uitslagen Tulp Hoofdklasse zondag Dames: HGC-Den Bosch: 1-2 Hurley-Amsterdam: 1-2 Oranje-Rood-Pinoké: 2-6 SCHC-Huizen: 8-2 Rotterdam-Tilburg: 2-1 HDM-Kampong: 1-2 Heren: SCHC-Amsterdam: 3-4 Oranje-Rood-Kampong: 3-2