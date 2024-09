Man redt bewoners uit woning Landgraaf na brand in garage

De brand brak even voor 10.30 uur uit in een garage naast de woning aan de Prem. Bij de brand kwam veel rook vrij. Volgens L1 heeft een onbekende man twee oudere bewoners geholpen om uit hun woning te komen. Beide bewoners zijn daarna naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. De brand was snel daarna onder controle.

'Reddende engel'

De politie zei vanochtend tegen de omroep op zoek te zijn naar de man om hem te bedanken. "Hij is natuurlijk een reddende engel geweest", aldus een woordvoerder. "Maar ook vanwege zijn eigen gezondheid, want hij is in de woning geweest en heeft mogelijk rook ingeademd."