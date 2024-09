Dodental overstromingen Nepal opgelopen tot meer dan honderd

Het dodental als gevolg van de overstromingen en aardverschuivingen in Nepal is opgelopen tot 101. Ook zijn volgens de autoriteiten nog zeker 64 mensen vermist.

Eerder werd gesproken over 66 doden. De autoriteiten hielden gisteren een spoedberaad om de ernst van de situatie in kaart te brengen, de reddings- en herstelwerkzaamheden te coördineren, en de zoekacties te intensiveren.

De overstromingen worden veroorzaakt door aanhoudende, zware regenval, die donderdag begon. Veel rivieren in het land in het Himalaya-gebergte zijn buiten hun oevers getreden. Wegen en bruggen zijn overstroomd, en tientallen huizen zijn meegesleurd door het wassende water. Ook de komende dagen blijft het regenen, is de verwachting.