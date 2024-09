Getty Images Lotte Kopecky prolongeert haar wereldtitel in Zürich

NOS Wielrennen • vandaag, 16:57 Kopecky prolongeert wereldtitel in kletsnat Zürich, Vollering net naast podium

Lotte Kopecky heeft voor het tweede jaar op rij de wegwedstrijd bij de WK wielrennen gewonnen. De Belgische favoriet won in het Zwitserse Zürich de sprint tegen haar vijf medevluchters, onder wie Demi Vollering en Elisa Longo Borghini.

Vollering was actief in de finale en probeerde meermaals aan te vallen, maar kon haar rivalen niet lossen. Ze eindigde in de beslissende sprint als vijfde. Het zilver ging naar de Amerikaanse Chloé Dygert, het brons was voor de Italiaanse Longo Borghini.

De 28-jarige Kopecky is de eerste renster die haar wereldtitel prolongeert sinds Marianne Vos, die in 2012 en 2013 won en ook dit jaar verdienstelijk meereed. Zij eindigde uiteindelijk als achtste. Riejanne Markus eindigde met een negende plaats ook nog in de top tien.

Puck Pieterse kwam als enige Nederlandse juichend over de streep. De 22-jarige renster veroverde dankzij haar dertiende plaats de wereldtitel bij de beloften, nadat ze eerder deze maand al de wereldtitel op de mountainbike had veroverd.

Kletsnat asfalt

Voorafgaand aan de wedstrijd ging het vooral over de weersomstandigheden in Zürich. In de Zwitserse stad, voor het eerst sinds 1946 organisator van het WK wielrennen, regende het de eerste uren vrijwel onophoudelijk. Het water kwam met bakken uit de hemel en maakte de straten spekglad.

Zeker in de eerste kilometers gingen daardoor enkele rensters onderuit, al zaten daar geen favorieten bij. Relatief snel had het peloton een ritme gevonden waarop hard over het kletsnatte asfalt kon worden gekoerst.

Getty Het peloton rijdt over een brug in Zürich tijdens de wegwedstrijd

Op 118 kilometer van de streep liet titelverdediger Kopecky zich plots gelden, wat een golf aan aanvallen teweegbracht. Toen de stofwolken waren opgetrokken, had zich een kopgroep van elf vrouwen gevormd. Onder hen bevonden zich twee Nederlanders: Markus en Mischa Bredewold.

Veel kans van slagen had die kopgroep niet, gezien het aantal loerende kopvrouwen en andere favorieten in het peloton daarachter. Zij stonden de vluchters nog geen minuut toe, om ze ook op tijd weer in te rekenen.

Daarop sleurde vooral een meedogenloze Pauliena Rooijakkers flink aan kop van het peloton, waaruit steeds meer rensters moesten lossen. Voor landgenoten Bredewold en Vos ging het in deze fase te hard, net als voor Tourwinnares Kasia Niewiadoma.

Vos herpakt zich

Wie dacht dat Vos, wereldkampioen van 2006, 2012 en 2013, daardoor geen rol meer zou spelen, had het mis. De 37-jarige Brabantse herpakte zich knap, keerde terug in het peloton en demarreerde vervolgens zelf.

De groep topfavorieten moest enigszins verbaasd toestaan dat Vos, samen met Markus, Justine Ghekiere (België) en Ruby Roseman-Gannon (Australië), ruim een minuut voorsprong had bij het ingaan van de laatste ronde om Zürich.

Getty Images

Het bleek uiteindelijk slechts de prelude voor een finale met de grote favorieten. Na een lange, slopende race bleven er zes vrouwen over voor een beslissende eindsprint. Dat ondanks enkele pogingen van Vollering om weg te rijden.

Kort leek dat ook te lukken, toen Vollering op de laatste klim aanzette. Kopecky had het lastig met die versnelling, maar slaagde erin om terug te komen bij de Nederlandse kopvrouw.

Kopecky bleek in de sprint vervolgens de beste benen te hebben. Met overmacht sprintte ze bij haar concurrenten Vollering, Dygert, Longo Borghini, Liane Lippert en Roseman-Gannon weg, om als eerste juichend over de streep te komen.