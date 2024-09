ANP

Politie opent meldpunt voor medewerkers vanwege zorgen over datalek

De politie opent een meldpunt voor agenten die zich zorgen maken over het grote datalek van gisteren. Daarbij werden "werkgerelateerde contactgegevens" van vrijwel alle 65.000 politiemedewerkers gestolen. Volgens de politie gaat het om namen, e-mailadressen en telefoonnummers.

Een woordvoerder zegt dat de korpsleiding vandaag en gisteren al signalen binnenkreeg van agenten die zorgen hebben. "We konden alleen nog niet bijhouden hoeveel meldingen dat zijn, dat kunnen we met het meldpunt wel", zo legt ze uit.

Agenten kunnen een telefoonnummer bellen dat intern wordt gedeeld. "Wij richten een soort callcenter in dat de medewerkers kan helpen", zegt de woordvoerder.

Bij de Nationale Politiebond, een vakbond voor politiemedewerkers, zijn al "immens veel meldingen" binnengekomen. Dat zegt voorzitter Nine Kooiman, die ook spreekt namens andere politiebonden.

"Er is heel veel onrust omdat mensen bang zijn dat er nare dingen kunnen gebeuren." Zo zouden agenten bang zijn voor ongewenst bezoek op hun woonadres of ongevraagde belletjes, zegt Kooiman. Het aantal meldingen is volgens haar bijna niet te overzien.

Beveiliging

Om de veiligheid van medewerkers te garanderen zet de politie extra in op beveiliging. "We nemen alle maatregelen die nodig zijn, daar kunnen we niet op detailniveau op ingaan maar het heeft echt onze verscherpte aandacht", aldus de woordvoerder.

De woordvoerder kan niet zeggen hoe de politie achter het datalek kwam, maar geeft aan dat de organisatie "constant de eigen systemen monitort." De gegevens lijken vooralsnog nergens op internet te zijn gepubliceerd.

Volgens de Nationale Politiebond is het belangrijk dat de politie de datahuishouding goed op orde krijgt. "Daar waren al eerder zorgen over en als ik naar de huidige begroting kijk vraag ik me af of daar voldoende rekening mee is gehouden", zo zegt Kooiman. Volgens haar zijn er momenteel niet genoeg middelen beschikbaar om die verbeteringen door te voeren.

Nieuwe hackmethode

Meerdere cybersecurity-experts zijn het erover eens dat de hack wellicht via een nieuwe methode plaats heeft kunnen vinden.

Erik Westhovens is cybersecurity-expert en legt uit dat hij de nieuwe methode afgelopen week pas voor het eerst in Nederland zag. Westhovens: "Op woensdag meldden bedrijven uit de logistieke sector zich bij mij dat ze met zulke hacks te maken hadden."

Die nieuwe methode combineert bekende trucs van hackers met nieuwe toepassingen zoals kunstmatige intelligentie. "Een medewerker krijgt een phishingmail met een link. Achter die link staat een document dat je moet downloaden. Zodra je dat doet en inlogt met je Microsoft-account, wordt er een applicatie geïnstalleerd die met kunstmatige intelligentie de gegevens uit de online politieomgeving haalt", legt Westhovens uit.

De politie kan na vragen van de NOS niet aangeven of dit inderdaad de methode is die de hackers gebruikt hebben.