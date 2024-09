Politie Oekraïne, via AFP Het ziekenhuis werd twee keer beschoten

NOS Nieuws • vandaag, 11:46 Acht doden bij dubbele Russische aanval op ziekenhuis in Oekraïne

In de Oekraïense stad Soemy zijn vanochtend zeker acht doden gevallen bij een dubbele Russische aanval op een medisch centrum, meldt president Zelensky. Nog eens elf mensen zijn gewond geraakt. Het ziekenhuis in de noordoostelijke stad werd volgens de autoriteiten tweemaal getroffen door drones.

Na de eerste beschieting werden patiënten en personeel geëvacueerd, waarop er een tweede aanval werd uitgevoerd. Het is een tactiek die Rusland vaker toegepast, niet alleen in Oekraïne maar ook eerder in Syrië.

NOS Soemy

Op het moment van de aanval waren er 86 patiënten en 38 medewerkers in het ziekenhuis. De stad Soemy ligt zo'n 32 kilometer van de Russische grens. Het aantal Russische aanvallen op de stad en het gebied eromheen is toegenomen sinds de inval van Oekraïense troepen in de Russische regio Koersk, vorige maand. Vaak worden bij de Russische aanvallen drones en zogeheten glijbommen ingezet.

Oekraïne zegt dat de Russen afgelopen nacht in totaal 73 drones en vier raketten hebben afgevuurd. Volgens het leger zijn 69 drones uit de lucht gehaald, waarvan vijftien bij de hoofdstad Kyiv.

De glijbommen zijn een groot probleem voor Oekraïne. In de video zie je wat de wapens kunnen:

2:35 Dit is waardoor Russische slimme bommen maar moeilijk te onderscheppen zijn

De aanval op Soemy komt na een week waarin president Zelensky in de VS heeft geprobeerd zich te verzekeren van meer militaire steun voor zijn land. Hij sprak in New York de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe en had ontmoetingen met president Biden en de presidentskandidaten Harris en Trump. Ook ging hij langs bij een munitiefabriek in Pennsylvania waar artilleriegranaten worden gemaakt.