Vlaamse onderhandelaars sluiten regeerakkoord

De onderhandelende partijen in Vlaanderen hebben vannacht een regeerakkoord gesloten. De centrumrechtse N-VA, het sociaaldemocratische Vooruit en de christendemocratische CD&V vormen de komende vijf jaar een regering.

Afgelopen nacht is er lang door onderhandeld om de puntjes op de i te zetten. Rond 05.00 uur kondigde formateur Matthias Diependaele (N-VA) aan dat de drie partijen tot een akkoord waren gekomen. De plannen van de Vlaamse coalitie worden dit weekend voorgelegd aan de leden van de drie partijen.

"Er wordt van ons een regering verwacht, er wordt van ons een goed bestuur verwacht, maar natuurlijk op een manier waarbij die drie partijen zich goed voelen", zei Diependaele na de onderhandelingen. "Ik denk dat we daarin geslaagd zijn."

Onderhandelaars 'fier'

De inhoud van het regeerakkoord is nog niet bekendgemaakt. Wel schrijft de voorzitter van Vooruit, Conner Rousseau, op Instagram dat er "een betere en socialere Vlaamse regering" komt, "met veel goed nieuws in ons onderwijs, in welzijn, voor betaalbaar wonen."