Reuters Zelensky en Trump in New York vandaag

NOS Nieuws • vandaag, 20:26 Trump over ontmoeting met Zelensky: 'We willen snel einde aan de oorlog'

De Oekraïense president Zelensky en oud-president Donald Trump hebben elkaar vandaag ontmoet in New York. De ontmoeting vond plaats op een cruciaal moment vanwege de presidentsverkiezingen in de VS over ruim een maand. De Republikeinse kandidaat Trump en de Democraat Kamala Harris hebben erg verschillende opvattingen over hoe de oorlog in Oekraïne moet worden aangepakt.

Na een ontmoeting van veertig minuten zei Trump dat hij en Zelensky allebei willen "dat hier een einde aan komt, en we willen allebei dat er een eerlijke deal wordt gesloten". Trump zei tegen Fox News dat Zelensky "wil dat er een eerlijke transactie plaatsvindt", zonder verder uit te leggen wat hij daarmee bedoelde.

Zelensky benadrukte dat er druk moet worden uitgeoefend op de Russische president Poetin. "We moeten er alles aan doen om hem onder druk te zetten om deze oorlog te stoppen. Hij bevindt zich op ons grondgebied. Dat is het belangrijkste om te begrijpen."

Kritiek op Vance

Trump wil in november herkozen worden tot president van de VS en heeft meermaals kritiek geleverd op de aanhoudende financiële en militaire steun van de VS aan Oekraïne. Hij heeft ook herhaaldelijk gezegd dat hij de oorlog onmiddellijk zal weten te beëindigen als hij opnieuw president wordt van de Verenigde Staten.

Zelensky is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij heeft de afgelopen week Amerikaanse bedrijven bezocht en politici ontmoet. De diplomatieke missie van de Oekraïense leider verliep niet zonder problemen. Zo werd een bezoek aan een munitiefabriek voor artilleriegranaten in Pennsylvania hem niet in dank afgenomen door de Republikeinen.

Pennsylvania is de belangrijkste swing state bij de komende presidentsverkiezingen en bij het bezoek van Zelensky waren alleen Democraten aanwezig, onder wie gouverneur Josh Shapiro. Daarnaast had Zelensky zich in The New Yorker kritisch uitgelaten over het Oekraïne-standpunt de Republikeinse vicepresidentskandidaat Vance.

Vervolgens wilden Republikeinse leiders in het Congres Zelensky niet ontmoeten en dreigde de ontmoeting met Trump helemaal niet meer door te gaan.

Gevaarlijk en onaanvaardbaar

Vandaag zei Trump voorafgaand aan de bespreking met de Oekraïense president dat hij een Zelensky "een zeer goede relatie" hebben. "En ik heb ook een zeer goede relatie met president Poetin. Ik denk dat we het heel snel opgelost krijgen." Hierop zei Zelensky richting Trump: "Ik hoop dat onze relatie beter is."

Zelensky had gisteren al de Amerikaanse vicepresident en Democratische presidentskandidaat Harris ontmoet. In een gezamenlijke persconferentie in Washington leek Harris kritiek te uiten op Trump.

"Er zijn mensen in mijn land die Oekraïne willen dwingen grote delen van soeverein grondgebied op te geven", zei ze. "Die eisen dat Oekraïne neutraliteit aanvaardt en afstand doet van veiligheidsrelaties met andere landen."

"Deze voorstellen zijn dezelfde als die van Poetin. En laten we duidelijk zijn: het zijn geen vredesvoorstellen. In plaats daarvan zijn het voorstellen voor overgave, wat gevaarlijk en onaanvaardbaar is", besloot Harris.