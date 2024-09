Premier Schoof op de wekelijkse persconferentie Premier Schoof op de wekelijkse persconferentie

NOS Nieuws • vandaag, 18:06 Kabinet-Schoof wil relatie met Tweede Kamer verbeteren, 'elkaar niet verrassen'

De bewindslieden van het kabinet-Schoof zoeken naar manieren om beter om te gaan met de Tweede Kamer. Premier Schoof zei op zijn wekelijkse persconferentie dat in de ministerraad is teruggeblikt op de parlementaire week en dat de bewindslieden "lessen" willen trekken om "de relatie met de Kamer te verbeteren".

Schoof wilde niet zeggen wat de direct aanleiding is voor dit voornemen. "We willen kijken hoe individuele vakministers het beter kunnen doen. Hoe kunnen we elkaar niet verrassen", zei de premier.

Stroomstoten

Op de persconferentie werd het venijnige debat woensdag tussen BBB-minister Wiersma van Landbouw en de Tweede Kamer aangehaald. Daar was niet alleen de oppositie boos omdat de minister af wilde van het voorgenomen verbod op stroomstoten in de veesector. Ook de coalitiepartijen VVD, PVV en NSC waren zichtbaar geïrriteerd. Pas na veel heen en weer gepraat toonde Wiersma zich bereid om de Tweede Kamer tegemoet te komen.

Het bleef niet bij deze aanvaring. Zorgminister Agema kreeg het een dag later ook aan de stok met de Tweede Kamer: wederom met coalitiepartijen, waaronder haar eigen PVV.

Het ging om de problemen van het Zuyderlandziekenhuis in Heerlen. Kamerleden hadden allerlei suggesties om de directie aan te sporen de gespecialiseerde spoedzorg niet te laten verdwijnen. Maar Agema wees ze van de hand en wilde alleen nog een keer met het ziekenhuis praten.

Meningsverschillen

In vorige kabinetten was het niet gebruikelijk dat in openbare debatten zo'n conflict oplaaide tussen coalitiepartijen en het kabinet. Meningsverschillen werden vooraf besproken en in de kiem gesmoord.

Het kabinet-Schoof is een extraparlementair debat en het was te voorzien dat de coalitiepartijen in de Tweede Kamer meer ruimte zouden krijgen voor kritiek.

Kritisch

Maar wat afgelopen week gebeurde, was ook weer niet de bedoeling, blijkt uit de woorden van Schoof. Hij benadrukte dat er een aantal grote onderwerpen aangepakt moeten worden, zoals de groeiende instroom van asielzoekers en de woningnood. En daarvoor is een goede relatie met de Kamer van groot belang. "We kijken ook kritisch naar onszelf", aldus Schoof.

Hij zei ook dat het de bedoeling is dat de Kamer kritisch is en het kabinet controleert. "De Kamer heeft zijn volle verantwoordelijkheid."

Politiek handwerk

Op dit moment werkt het kabinet aan de veelbesproken noodwet om de instroom van asielzoekers sneller aan te pakken. Dat zal naar schatting nog een week tot drie weken duren.

Schoof verwacht dat hij nog wel overleg zal voeren met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB voordat het besluit naar buiten komt. "Dat is normaal politiek handwerk en heel logisch", vindt de premier. "We willen dat een landing in de Tweede Kamer verzekerd is."