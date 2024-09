Reuters / Planet Labs Inc Dit satellietbeeld toont kraanschepen op de plek waar eerder de nieuwe onderzeeër lag

NOS Nieuws • vandaag, 12:36 'Nieuwe atoomonderzeeër in aanbouw gezonken in China'

Een nucleaire onderzeeër van de Chinese marine is eerder dit jaar gezonken op een scheepswerf bij Wuhan, meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen bij de Amerikaanse overheid. Ook andere media melden het nieuws op basis van Amerikaanse bronnen.

Volgens de berichten gaat het om een nieuw type onderzeeër die nog in aanbouw was. Het vaartuig zou ergens tussen mei en half juni zijn gezonken. Het is onbekend of er al kernbrandstof aan boord was. Ook is niet duidelijk waardoor de onderzeeër zonk.

Op satellietbeelden die nieuwszender CNN heeft gepubliceerd, is te zien dat de onderzeeër op 10 maart nog aan een ponton in de Yangtze-rivier vastligt. Op de foto van half juni (zie boven) is het vaartuig niet meer te zien. Wel ligt er op dezelfde plek een aantal kraanschepen, die volgens de Amerikaanse functionarissen gebruikt kunnen worden voor het bergen van de onderzeeër. Ook liggen er slangen in het water die weglekkende olie kunnen tegenhouden.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet bekend te zijn met het zinken van een onderzeeër.

Claim op Zuid-Chinese Zee

China heeft met meer dan 370 schepen de grootste marine ter wereld. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben de Chinezen de beschikking over 12 kernonderzeeërs en 48 onderzeeërs met een dieselmotor. De Verenigde Staten verwachten dat het land in 2035 80 onderzeeërs in de vaart heeft.

China gebruikt de marine en de kustwacht onder meer om zijn illegale claim op vrijwel de gehele Zuid-Chinese Zee af te dwingen. Zo legt het bijvoorbeeld kunstmatige eilanden aan waarop vervolgens militaire basissen worden geplaatst. Dit leidt regelmatig tot gewelddadige confrontaties.

