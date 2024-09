Jonk treedt als assistent-bondscoach toe tot technische staf Oranje

Wim Jonk gaat de technische staf bij het Nederlands elftal versterken. De oud-international wordt assistent van bondscoach Ronald Koeman en vervult daarmee de vacature die was ontstaan door het vertrek van Sipke Hulshoff naar Liverpool.

Jonk heeft een contract getekend tot en met het WK van 2026 en gaat vanaf volgende week aan de slag in Zeist, waar de technische staf van Oranje bezig is met de voorbereiding op de komende interlands. Nederland speelt binnenkort in het kader van de Nations League tegen Hongarije (10 oktober) en Duitsland (14 oktober).