Oud-defensieminister Ishiba wordt nieuwe premier van Japan

Correspondent Anoma van der Veere:

"De LDP wordt geplaagd door corruptieschandalen en de belangrijkste taak van Ishiba als partijleider zal dan ook het oppoetsen van het imago van de partij zijn. Zeker omdat er volgend jaar al landelijke verkiezingen zijn.

Dat Ishiba pas bij zijn vijfde poging partijleider werd, komt omdat hij lange tijd werd gezien als een verrader. Hij was eerst lid van een andere partij en toen hij was overgestapt naar de LDP was hij heel kritisch op zijn nieuwe partij. Hij was het niet eens met de manier waarop de partij werd bestuurd en sprak zich uit tegen corruptie. Achteraf gezien had hij daar natuurlijk een punt, maar dat hij zich zo openlijk uitsprak schoot partijprominenten jarenlang in het verkeerde keelgat.

Maar daardoor had hij wel veel steun bij de gewone leden van de partij. En omdat de partij zijn imago moet verbeteren, zagen nu ook de LDP-parlementariërs die hun nieuwe leider kozen in dat ze hem moesten hebben."