Bekritiseerde premier Japan stelt zich niet herkiesbaar

De Japanse premier Fumio Kishida zal zich in september niet herkiesbaar stellen als leider van de regeringspartij. Dat melden Japanse media. Daarmee komt een einde aan zijn termijn als premier.

Kishida (67) staat al langer onder druk door corruptieschandalen binnen zijn Liberaal Democratische Partij (LDP), waarvan hij sinds 2021 de voorzitter is. Zijn populariteit is volgens peilingen tot onder de 20 procent gedaald.

Roep om nieuw gezicht

Het verlies van zijn partij bij de lokale verkiezingen eerder dit jaar hebben de invloed van Kishida aangetast. Binnen de LDP was er daardoor al de roep om een nieuw gezicht voor de volgende algemene verkiezingen.

Ongeacht wie er gekozen gaat worden: de nieuwe premier is slechts een jaar verzekerd van die positie. In oktober 2025 zijn er nieuwe nationale verkiezingen, waardoor de grootste taak van de nieuwe leider het opschonen van het imago van de partij zal zijn. De partij heeft al grote verliezen geleden tijdens de landelijke gemeenteverkiezingen eerder dit jaar, en de vrees bestaat dat volgend jaar de genadeslag gaat volgen."

"De aankondiging van Kishida komt onverwacht en met bijzondere timing. Op dit moment zijn de meeste nationale bewindslieden teruggereisd naar hun eigen kiesdistricten, verspreid door het hele land, vanwege de feestdagen. Desondanks is de strijd om het nieuwe leiderschap direct losgebarsten. De conservatieve oud-minister Shigeru Ishiba staat op de lijst als grootste kanshebber vanwege de brede steun onder de partijelite. Toch is er ook veel druk om juist het roer helemaal om te gooien. Zo geniet de relatief jonge oud-minister van Milieu, Shinjiro Koizumi, veel populariteit onder de jongere generatie partijleden.

Sinds het corruptieschandaal uitbrak, heeft Kishida al een aantal wijzigingen in het partijbestuur aangebracht en een wet aangenomen die de controle op politieke fondsen verscherpt. Desondanks is de steun voor zijn regering afgenomen.

Het schandaal draaide om fondswerving via kaartjes voor partijmanifestaties. Donaties boven de 1200 euro moeten gemeld worden, maar een aantal leden van de LDP had die regel niet nageleefd. Er waren meer dan 80 LDP-wetgevers bij betrokken. Tien parlementsleden en hun assistenten zijn in januari aangeklaagd.