ANP Een Nederlands gevechtsvliegtuig tijdens een internationale vliegoefening

NOS Nieuws • vandaag, 08:28 • Aangepast vandaag, 08:59 F-16's maken afscheidsvlucht boven Nederland

Vandaag vliegen voor de laatste keer F-16's over Nederland. De Koninklijke Luchtmacht neemt afscheid van de gevechtsvliegtuigen, waarvan er 24 naar Oekraïne verscheept worden en andere gebruikt gaan worden voor trainingsdoeleinden in andere landen.

Zes tot acht straaljagers vertrekken vanmiddag om 13.30 uur vanaf Vliegbasis Volkel voor een afscheidsronde van twee uur langs militaire vliegvelden in Nederland. De formatie van gevechtsvliegtuigen doet onder meer het luchtruim boven vliegbasis Soesterberg en Breda aan.

Koninklijke Luchtmacht De vliegroute en tijden van de afscheidstocht van de formatie F-16's (onder voorbehoud)

De F-16 is ontwikkeld als luchtverdedigingswapen, maar kan ook worden ingezet als bommenwerper. Doordat het vliegtuig modulair is, kan het voortdurend worden gemoderniseerd door er bijvoorbeeld een nieuwe motor in te zetten of de software te verversen.

De straaljager is in gebruik genomen in 1979, tijdens de Koude Oorlog. In die tijd was dit volgens Frans Osinga, oud-F-16-piloot en hoogleraar Oorlogsstudies "een bijzonder en onvoorstelbaar beweeglijk vliegtuig". Hij beschrijft de F-16 ten opzichte van de straaljager F-5, die daarvoor gebruikt werd, als "het verschil tussen een Fiat 500 en een Ferrari".

Na de Koude Oorlog werd het nut van de vliegtuigen betwijfeld, maar de straaljager heeft volgen Osinga zijn waarde bewezen. "F-16's zijn ingezet in vredesoperaties om VN-militairen te beschermen, maar ook hebben ze onder meer onze troepen beschermd in vredesmissies in Afghanistan en opgetreden tegen Isis boven Irak."

De Nederlandse luchtmacht vliegt voortaan met F-35's, die bekend staan als de Joint Strike Fighter (JSF). De officiële naam van het gevechtsvliegtuig is F-35 Lightning II.