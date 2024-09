ANP Minister Faber overlegt over opvang

NOS Nieuws • vandaag, 17:46 Faber wil dat provincies bij toerbeurt asielzoekers opvangen

Minister Faber van Asiel en Migratie wil dat provincies bij toerbeurt asielzoekers uit Ter Apel overnemen als het daar erg druk is. Na een overleg met vertegenwoordigers van onder meer gemeenten en provincies zei ze dat nu de provincie Groningen vaak "de eerste overloop" voor zijn rekening neemt, maar de minister wil dat ook andere provincies helpen.

Volgens haar moet het idee nog wel worden uitgewerkt. Vertegenwoordigers van gemeenten en provincies hebben daar nog veel vragen over.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit geregeld vol en veel gemeenten klagen dat Faber niet genoeg doet om elders plekken te regelen. Faber zei daarover dat haar ministerie er geregeld contact over heeft met andere overheden. Maar ze benadrukte dat ze er ook hard aan werkt om de instroom van asielzoekers te beperken. De gemeenten wijzen er juist op dat vanwege de acute situatie in Ter Apel echt opvang nodig is.

'Probleem zit bij de instroom'

Het kabinet is van de plan de spreidingswet, die bedoeld is om asielzoekers beter te verdelen over het land, in te trekken. Faber erkende dat die nog steeds geldt. "Je kan natuurlijk blijven spreiden, maar het probleem ligt bij de bron en dat is de instroom", voegde de minister eraan toe.

Faber zei verder dat vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben zo snel mogelijk van een asielzoekerscentrum naar een gemeente moeten worden overgeplaatst, maar ze wees er ook op dat in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat statushouders geen voorrang meer gaan krijgen op andere woningzoekenden.

Gemeenten: af en toe nodig dat kabinet belt

Vicevoorzitter Boumans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei dat het kabinet aan zet is bij de opvang en dat je dat niet aan gemeentebesturen kunt overlaten. Hij vulde aan dat het wel nodig is om af en toe te bellen, ook om een lokaal bestuurder een ruggensteuntje te geven. "Eric van der Burg deed dat en ik denk dat het goed is dat deze minister dat ook doet."

Hij benadrukte ook dat de VNG gelooft in de effecten van de spreidingswet, met kleinschalige opvang, terwijl de minister juist inzet op grootschalig. "Op dat punt zijn we nog niet tot elkaar gekomen."

Volgens de VNG-bestuurder gaat het kabinet er te veel van uit dat de beperking van de instroom direct effect heeft: "Wij betuigen dat dat niet zo zal zijn. Er zijn nog steeds vluchtelingen hier. Die vangen wij op in onze gemeenten."

Provincies: overleg had eerder gekund

De Drentse commissaris van de Koning Klijnsma, die ook sprak namens de andere commissarissen, liet zich op een soortgelijke manier uit: "We zullen de mensen die in Nederland zijn op een ordentelijke manier moeten opvangen. Je moet geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt."

Ze wil concreet weten welke maatregelen er worden genomen en hoeveel geld daaraan vastzit: "Als je in de begroting kijkt, word je niet onmiddellijk vrolijk." En volgens haar had het overleg met het kabinet "misschien iets eerder gekund".