Goed nieuws voor Roord, voetbalster kan rentree maken na acht maanden revalideren

Jill Roord kan komende zondag, na acht maanden, weer voetballen voor Manchester City. Dat heeft haar coach Gareth Taylor woensdag laten weten. De 27-jarige speelster stond lange tijd aan de kant nadat ze in januari een kruisbandblessure had opgelopen.

Dat gebeurde toen met haar club Manchester City in een wedstrijd tegen Manchester United. Enkele weken later, begin februari, werd de middenveldster geopereerd aan haar linkerknie.

Ze moest door haar blessure niet alleen de wedstrijden in Engeland missen, maar ook de duels van Oranje met Spanje en Duitsland in de Nations League en de EK-kwalificatieduels.

In oktober speelt het Nederlands elftal vriendschappelijke wedstrijden tegen Indonesië en Denemarken, het is nog maar de vraag of Roord daar alweer bij zal zijn.