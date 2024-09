Parawielrenner Bangma pakt na paralympische triple ook twee keer WK-goud

Na drie gouden medailles op de Paralympische Spelen van Parijs heeft Tristan Bangma bij de WK in Zürich vandaag zijn tweede wereldtitel veroverd. Met zijn piloot Patrick Bos was de visueel beperkte Bangma de sterkste bij de wegwedstrijd.

Drie duo's gingen sprinten om de wereldtitel. In die sprint was het Nederlandse duo de Spanjaarden Immanol Arriortua en Garcia Rus en de Fransen Alexandre Lloveras en Yoann Paillot te snel af.

Bangma en Bos kenden na de Spelen een mindere periode. Eerst werd Bos ziek, vorige week kreeg Bangma te maken met het coronavirus. Hij twijfelde zelfs of hij wel moest afreizen naar Zürich.

Zeven wereldtitels

Bangma, die bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen een van de vlaggendragers was voor Nederland, was twee dagen geleden ook al de beste op de tijdrit in de klasse voor visueel beperkte wielrenners.