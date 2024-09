Boete voor burgemeester die ramen in monumentaal huis liet vervangen

In samenwerking met

Óud-burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel moet een boete van 750 euro betalen omdat hij zonder vergunning zijn monumentale pand heeft laten renoveren. Dat heeft de rechtbank in Arnhem bepaald. De nieuwe kozijnen en ramen kostten hem eerder al zijn baan.

Het eeuwenoude pand in de Gelderse plaats heeft de status van rijksmonument. Daarom mogen er geen veranderingen aan het uiterlijk plaatsvinden. De burgemeester had toestemming om achterzetramen te plaatsen in de bestaande kozijnen, maar koos uiteindelijk voor nieuwe kozijnen met dubbel glas.