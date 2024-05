ANP Burgemeester Van Maaren op een foto uit 2020

NOS Nieuws • morgen, 01:22 Nieuwe kozijnen kosten burgemeester van Zaltbommel zijn baan

Een verbouwing van zijn huis heeft burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel zijn baan gekost. Begin dit jaar werd duidelijk dat CDA'er Van Maaren zonder vergunning de ramen en kozijnen van zijn eeuwenoude huis had laten vervangen. Het huis in het Gelderse stadje is een monument en dat betekent dat er niet zomaar aanpassingen aan mogen worden gedaan.

Volgens de monumentencommissie had de burgemeester toestemming gekregen om achterzetramen te plaatsen in de bestaande kozijnen zodat het monument niet aangetast zou worden. In plaats daarvan zijn de oude kozijnen verwijderd en nieuwe kozijnen met beter isolerend glas geplaatst.

Pittig debat

Toen dat na een inspectie aan het licht kwam, schreef de burgemeester een excuusbrief aan de gemeenteraad en er volgde een pittig debat. De uitkomst was dat de burgemeester mocht aanblijven, maar Van Maaren en de gemeenteraad zijn nu toch overeengekomen dat hij op 1 augustus vertrekt.

"De afgelopen periode ben ik op een negatieve manier in het nieuws gekomen. Dat is niet goed voor het openbaar bestuur, de gemeente Zaltbommel en voor mijzelf", schrijft de burgemeester in een verklaring op de site van de gemeente.

Een commissie gaat nu op zoek naar een nieuwe burgemeester. Van Maaren was sinds 2019 burgemeester van Zaltbommel, daarvoor bekleedde hij die functie in Urk.