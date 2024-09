Gewapende man bij golfbaan Trump nu ook aangeklaagd voor moordpoging

'Gefaald'

Volgens de aanklagers zou Routh uren buiten de golfbaan van Trump hebben gezeten, met een geweer door het hek gericht. Toen hij was ontdekt, vluchtte hij weg in een auto. Doordat een omstander het nummerbord daarvan kon doorgeven, kon de politie hem enkele kilometers verderop aanhouden.

Ook schreef hij eerder al een brief waarin hij bevestigt dat zijn actie een moordpoging was. In die brief stond ook dat hij "gefaald" heeft en dat hij anderen oproept om Trump alsnog te vermoorden.