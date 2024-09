Politie neemt maatregelen vanwege onveilig werkklimaat Rotterdam-Centrum

De Rotterdamse politie overweegt een discriminatiemeldpunt, gaat agenten beter trainen op het gebruik van geweld en wil vaker in gesprek met mensen op straat. Dat staat in een plan van aanpak na problemen bij het basisteam Rotterdam-Centrum.

Bij alle interne meldingen van uitsluiting, discriminatie, seksisme of racisme stelt de politie voortaan een onderzoek in. Daarnaast wil de politie kijken of ze een meldpunt kan inrichten voor burgers die hiermee te maken hebben gekregen.

Geweld

Ook overmatig gebruik van geweld op straat wordt aangepakt. In Rotterdam-Centrum zijn relatief veel geweldsincidenten, vaak op uitgaansavonden. Veel agenten ervaren deze horecadiensten als "werken in een oorlogsgebied", staat in het plan van aanpak. "Daarom is het essentieel om te blijven investeren in training en begeleiding met een focus op bejegening en de escalatie."