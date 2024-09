Kleine en middelkleine musea herstellen moeizaam van coronacrisis

Bij kleine musea (met een jaaromzet tot 400.000 euro) kwamen er in 2023 gemiddeld 33 procent minder bezoekers dan in het topjaar 2019, het jaar voor de pandemie begon. Voor middelkleine musea (omzet tussen de 400.000 en 800.000 euro) was dat gemiddeld 18 procent minder. In 2019 werden 32,6 miljoen bezoeken geregistreerd. Het herstel zit dus vooral bij de grote en middelgrote musea.