NOS Nieuws • vandaag, 05:34 • Aangepast vandaag, 06:07 Basispolis volgend jaar bijna 10 euro duurder: 'Rek is er echt uit'

Zorgverzekeraar DSW laat in 2025 de zorgverzekering met 9,50 euro stijgen. Daarmee komt de basisverzekering uit op 158,50 euro per maand. Traditioneel maakt de zorgverzekeraar uit Schiedam als eerste de nieuwe zorgpremie bekend. Andere zorgverzekeraars zitten doorgaans in de buurt van deze nieuwe prijs.

De stijging is in lijn met de aankondiging van het kabinet dat de zorgpremie zou stijgen naar gemiddeld 156 euro per maand.

De directeur van de verzekeraar, Aad de Groot, verklaart de prijsstijging door een verdere stijging van de kosten van de gezondheidszorg: "Het wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toenemende vraag naar zorg door vergrijzing, stijging van de loonkosten en nieuwe behandelmethoden."

Betaalbaarheid onder druk

Hij vreest dat de zorg voor minderbedeelde Nederlanders ontoegankelijk wordt: "De premie voor de zorgverzekering stijgt al jaren en zet de betaalbaarheid van zorg ernstig onder druk."

"Wij merken dat de grens van wat mensen in Nederland voor zorg willen en kunnen betalen is bereikt. De solidariteit staat onder grote druk", zegt directeur De Groot. "De gezondheidsverschillen in Nederland worden te groot. De rek is er echt uit."

De verzekeraar haalt hard uit naar het huidige zorgsysteem. "Met de invoering van marktwerking binnen het zorgstelsel in 2006 is geprobeerd om de kostenstijgingen in de zorg te dempen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te verbeteren. We kunnen zeggen dat dit niet is gelukt."

Budgetpolissen

Toch vindt De Groot dat de zorgverzekeraars ook de hand in eigen boezem moeten steken. "De bedoeling van het zorgstelsel was dat zorgverzekeraars zich zouden onderscheiden met betere en meer doelmatige zorginkoop. De conclusie is gerechtvaardigd dat zorgverzekeraars daar niet in geslaagd zijn."

Daarom doet hij een oproep aan de politiek om de stijging van de premie een halt toe te roepen. Er zou een eind moeten komen aan de zogeheten productiebekostiging, waarbij zorginstellingen per geleverde dienst betaald krijgen van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zouden niet langer afspraken moeten maken met de individuele zorginstellingen, maar per regio.

Als het aan DSW ligt, moet een limiet van drie typen polissen per verzekeraar voorkomen dat zij zich profileren met budgetpolissen, waarbij jonge en gezonde Nederlanders zich relatief goedkoop kunnen laten verzekeren. Volgens De Groot ondermijnt deze handelwijze de onderlinge solidariteit.

De andere zorgverzekeraars zullen de komende weken ook hun premies bekendmaken. Uiterlijk 12 november moeten die gepubliceerd zijn.