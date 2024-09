L1

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 12:11 Dakloze arbeidsmigranten verblijven in bossen bij Venlo: 'Het is te veel voor me'

In Noord-Limburg verblijven enkele tientallen dakloze arbeidsmigranten in de bossen, vooral bij Venlo. Naar schatting van de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas zijn in de regio 50 tot 80 daklozen arbeidsmigranten voornamelijk uit Polen, Roemenië en Bulgarije. Een aanzienlijk deel van hen leeft in het bos, blijkt uit onderzoek van L1.

De regionale omroep ging de bossen in en sprak daar met Albert en Martha, een Pools stel. Martha kwam twee jaar geleden naar Nederland voor productiewerk. Acht maanden geleden verloor ze haar baan, volgens haar nadat een kamergenoot haar identiteitsbewijs had gestolen. Zonder werk raakte ze ook haar woning kwijt. Sindsdien zwerven zij en haar vriend Albert van plek naar plek.

Ze woonden een maand in een opengebroken caravan, en leven nu in een tent in het bos. Ze koken op een open vuur en proberen zich zo goed mogelijk te redden, maar voor Martha is het zwaar: "Ik ben erg moe", zegt ze. "Het is te veel voor me. Het doet veel pijn." Leven in een bos is volgens haar vreselijk: "Als ik alleen ben, ben ik erg bang.

Ook Albert heeft het zwaar: "De moeilijkste dagen zijn als het regent. Je kan er niks aan doen en soms is alles nat. Dat is verschrikkelijk", zegt hij. "We zijn op zoek naar een normale situatie. Je krijgt niet altijd hulp."

Google Earth Een tentenkampje in de buurt van de Maas in Venlo, gezien vanuit de lucht.

In hetzelfde bos verblijven volgens Martha ook andere migranten. In haar tentenkampje zitten bijvoorbeeld ook twee Duitsers, een Portugees en een Hongaar.

Bekend probleem

Het probleem van dakloze arbeidsmigranten speelt op meer plekken in het land. Huisvesting wordt vaak door werkgevers geregeld, waardoor migranten bij ontslag naast hun baan ook hun onderdak verliezen.

Eind vorig jaar stelde het kabinet 65 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van dakloosheid, waarvan 7 miljoen specifiek bedoeld is voor het helpen van dakloze EU-burgers.

De gemeente Venlo hoopt met een preventieve aanpak te voorkomen dat arbeidsmigranten op straat komen te staan. Zo is er voorlichting over het wonen en werken in de gemeente en zijn er informatiepunten waar Pools en Roemeens wordt gesproken. "Dit om de arbeidsmigrant meer zelfredzaam te maken en te behoeden voor misstanden", aldus de gemeente.

Vooruit kijken

Ook worden meer straatcoaches ingezet en is er een team van experts dat werkt aan de veiligheid van deze kwetsbare groep. Daarnaast wordt de samenwerking met maatschappelijke organisaties en omliggende gemeenten versterkt.

Martha en Albert hopen binnenkort weer werk te vinden via een uitzendbureau. "Dan hebben we weer een kamer, water en elektriciteit," zegt Albert. "De belangrijke dingen, zodat we weer vooruit kunnen kijken."