VN: 500 mensen omgekomen door overstromingen in Tsjaad

In Tsjaad zijn sinds juli meer dan 500 mensen omgekomen door overstromingen, melden de Verenigde Naties. Ook zijn meer dan 200.000 huizen vernield.

De hele regio heeft te maken met een extreem intens regenseizoen. Ook in buurlanden van Tsjaad, zoals Nigeria, Niger en Kameroen, heeft het veel meer dan gewoonlijk geregend.

Problemen nog niet voorbij

In Niger begint het schooljaar bijna een maand later dan gepland vanwege hevige regenval en overstromingen. In Niger heeft het natuurgeweld volgens de autoriteiten meer dan 300 levens geëist.