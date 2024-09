NOS Voetbal • vandaag, 20:45 RKC en Fraser nog dieper in de problemen na nederlaag tegen Sparta

2:57 Bekijk de samenvatting van RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Het zijn zware tijden voor RKC Waalwijk en trainer Henk Fraser. De zorgen in Brabant nemen nog meer toe nu RKC zaterdagavond in eigen huis met 1-2 onderuit is gegaan tegen Sparta.

Zes wedstrijden gespeeld, nul punten. Slechts drie doelpunten voor en 17 goals tegen. Het zijn cijfers waar de haren van Fraser snel grijzer van worden.

Hoewel de trainer zijn hoop vestigt op de kwaliteiten van de deze week aangetrokken Mohamed Ihattaren, kon het gevallen grote talent zaterdagavond nog geen minuten maken. Hij moet eerst fit worden.

Daarom nam Ihattaren zaterdag plaats op de tribune, waar hij overigens zeer populair bleek. Veel jonge fans wilden op de foto met de voormalig speler van PSV en Ajax.

ANP Ihattaren gaat op de foto

Hij moest toezien hoe zijn nieuwe club wederom aan het worstelen was in de competitie. Na een half uur spelen was de eerste echte kans van de wedstrijd gelijk raak. Vanaf de rechterkant gaf Camiel Neghli een uitstekende voorzet, die krachtig werd binnengeschoten door Mohamed Nassoh.

De 21-jarige middenvelder maakte zijn eerste treffer in de eredivisie. Nassoh maakte zijn avond nog mooier door ook belangrijk te zijn bij de 0-2. Neghli kreeg nu een prima pass van de Eindhovenaar en schoot vervolgens via de onderkant van de lat de 0-2 in het doel.

Niet opgeven

Hoewel Fraser in Waalwijk wordt afgerekend op zijn prestaties, zal hij zaterdagavond toch enigszins nog wat hoop hebben geput uit het vervolg van de wedstrijd.

Ondanks alle tegenslag gaf de thuisclub niet op. Er werd gestreden voor elke bal, maar aanvallend ontbrak het toch aan een echte, bewezen, doelpuntenmakers nu Michiel Kramer (geschorst) en Richard van der Venne (geblesseerd) niet beschikbaar waren.

Toch kwam er wel een 1-2 op het scorebord. Richonell Margaret wist voor de aansluitingstreffer te tekenen na goed voorbereidend werk van Godfried Roemeratoe.

'Alles of niets'

'Alles of niets' klonk vervolgens vanaf de tribune om RKC nog het laatste zetje te geven en zo voor het eerste punt in deze competitie te zorgen. Het werd niets.

Ook in de vijf minuten extra tijd kwam er geen enkele echte kans meer van de thuisploeg, waardoor RKC en Fraser met een nieuw fluitconcert afdropen.