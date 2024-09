Ondanks keurmerk hebben meeste vleeskippen nog steeds geen uitloop

In samenwerking met

Supermarkten verkopen sinds vorig jaar alleen nog vlees met het door de Dierenbescherming geïntroduceerde Beter Leven-keurmerk. Een van de minimale vereisten is dat de kippen een deel van de dag toegang hebben tot een overdekte uitloop. Maar van de 482 vleeskuikenbedrijven in Nederland is dat pas bij ruim 100 het geval, stelt de regionale omroep.