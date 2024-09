Norris snelste in laatste training Singapore, Verstappen positiever over auto

Lando Norris heeft de snelste tijd neergezet in de derde en laatste training voor de GP van Singapore. Max Verstappen reed de vierde tijd en was over de boordradio behoorlijk positief over zijn auto.

Gisteren worstelde Verstappen vooral in de tweede training enorm met de RB20. Nu klonk hij optimistisch. "De auto is stukken beter dan gisteren", zei hij. Later tekende Verstappen nog wel aan dat het in snelle bochten nog altijd lastig was om balans te houden.