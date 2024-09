Pro Shots Jaap Stam bij zijn club DOS Kampen

Amateurtrainer Stam begint met thuiswedstrijd tegen Hierden: 'Het draait hier niet om mij'

Jaap Stam is terug bij de club waar hij als jonge vent nog een dikke mat in de nek had hangen. "Het is altijd lekker om weer terug te zijn bij DOS, omdat je een kind van de club bent. Een goed gevoel", zegt de 52-jarige trainer, die sinds dit seizoen het eerste elftal van de club uit Kampen onder zijn hoede heeft.

"Inspelen, eronder komen, en weer weg. Tempo!" De zware stem van Stam buldert 's avonds over het trainingsveld in Overijssel. De 67-voudig international en oud-speler van PSV, Manchester United en Ajax zat als hoofdtrainer in de dug-out bij Reading, PEC Zwolle en Cincinnati. Nu staat hij op het veld bij de amateurs van Kampen in de eerste klasse. Vanmiddag begint het seizoen tegen het eveneens gepromoveerde Hierden.

"Ik vind het heerlijk om met de jongens bezig te zijn", zegt Stam tegen RTV Oost over het team waar ook zijn twee zoons Thomas en Jake in spelen. "Dat vergt nog wel wat aanpassing, ook vanuit mijn kant. Je moet altijd rekening houden met spelers die naar school gaan, studeren of overdag werken."

Staan de jonge amateurs van DOS plots naar de grote Jaap Stam te kijken hoe hij in een zwart DOS-trainingspak ballen snoeihard inspeelt en voordoet waar ze heen moeten lopen.

Toch zegt Stam: "Het draait hier niet om mij. We moeten zorgen dat er talent vanuit de opleiding naar het eerste stroomt. Zij móéten de kans hier krijgen, dat vind ik heel erg belangrijk."

Precies zoals het Stam zelf verging, toen hij nog een jong was. "Vanuit de jeugd kreeg ik de kans om op jonge leeftijd in het eerste te spelen. Zo moet het ook, we willen niet dat de jeugd wegloopt. Dat gebeurt al veel te veel in het amateurvoetbal. Wij zijn daar niet mee bezig, spelers van buitenaf halen. Ons doel is handhaving in de eerste klasse en van daaruit rustig bouwen naar iets moois. Met eigen jongens."

NOS De jonge Jaap Stam als speler van DOS Kampen

Stam is toegewijd aan zijn jeugdclub, maar zijn werk als voetbalanalist op televisie geeft hij niet op. Vaak staat hij op Old Trafford langs de lijn om zijn oude club Manchester United te analyseren. Weekenden dat Stam om die reden niet bij de wedstrijd van DOS kan zijn, zullen wel komen, weten ze bij de club. En dat is prima.

Stam miste pas één training. "En zelfs toen kwam hij nog, alleen wat later...", zegt zijn assistent Ramin Ezzat.

Manchester United

Het eerste veld van DOS doet Stam wat, maar Old Trafford is ook nog altijd een speciale plek voor hem. "Alleen al als je bij dat stadion aankomt... Geweldig. Het hele sfeertje is fantastisch. Alles is mooi als je bij Old Trafford bent. Ik kan me voorstellen dat de fans van FC Twente die een kaartje hebben heel erg gelukkig zijn."

FC Twente speelt woensdag in de Europa League in Manchester tegen de ploeg van Tukker Erik ten Hag. Heeft Stam nog tips? "Ze moeten natuurlijk niet alles opengooien, maar wel hun eigen spel spelen. Dat kan FC Twente goed. Het koppie gebruiken, maar dat weet Joseph Oosting ook wel."

"Je hebt altijd een kans. Ook de grotere clubs kunnen de pot niet continu dichthouden, er komen áltijd mogelijkheden. Je kunt verrassen."