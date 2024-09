AFP Fayed bij Fulham

NOS Nieuws • vandaag, 09:19 Voetbalclub Fulham hield speelsters weg bij van misbruik beschuldigde Fayed

De Londense voetbalclub Fulham hield vrouwelijke speelsters weg bij clubeigenaar Mohamed Al Fayed omdat hij een reputatie had van grensoverschrijdend gedrag. De Egyptisch-Britse zakenman werd deze week beticht van verkrachting en ander seksueel misbruik door meerdere werknemers van warenhuis Harrods, waar hij ook eigenaar van was.

Oud-trainer Gaute Haugenes zegt tegen de BBC dat de aantijgingen "geen grote verrassing" zijn voor hem. "We wisten allemaal dat hij van jonge, blonde meisjes hield. Dus we zorgden ervoor dat er niets kon gebeuren. We beschermden de speelsters."

Volgens Haugenes was het bijvoorbeeld gebruikelijk om geen vrouwen alleen te laten bij de clubeigenaar. Fayed was in de jaren 90 al eens beticht van grensoverschrijdend gedrag, maar die zaak kwam wegens gebrek aan bewijs niet voor de rechter.

Onderzoek geopend

Fayed kocht Fulham in 1997. Hij zorgde ervoor dat de club opklom van de derde divisie naar de Premier League. Ook steunde hij het besluit om als eerste in Europa het vrouwenteam volledig betaald te maken.

In een officiële reactie laat de club weten geschokt te zijn door de onthullingen over het wangedrag van Fayed. "We leven mee met de vrouwen die hun ervaringen hebben gedeeld."

Er zijn bij Fulham nog geen meldingen binnengekomen over het gedrag van Fayed bij de club. Fulham zegt dat momenteel te onderzoeken.

Hand boven het hoofd

Advocaat Maria Mulla van de slachtoffers bij Harrods is ervan overtuigd dat ook hier mensen nu een boekje open zullen doen over de vorig jaar overleden Fayed. "Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het niet zo is. Waar hij ook kwam zullen er slachtoffers zijn gevallen."

Harrods liet gisteren weten pas in 2023 op de hoogte te zijn gebracht van de beschuldigingen. Advocaten van de twintig vrouwen die meewerkten aan een BBC-programma over de beschuldigingen noemen dat ongeloofwaardig en zeggen dat het bedrijf lang de eigenaar de hand boven het hoofd heeft gehouden.