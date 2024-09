Diepzeemijnbouw ook risico voor nieuw ontdekte dieren

Onder de oceaanbodem blijken wormen en slakken te leven. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ontdekte een levendige wereld met allerlei dieren die tot voor kort onbekend waren. NIOZ-onderzoeker Sabine Gollner is dan ook bezorgd over plannen voor diepzeemijnbouw die de Noorse regering heeft.

Marien bioloog Gollner doet onderzoek naar de biodiversiteit in warmwaterbronnen op de oceaanbodem. Met een robotarm groef zij uit zo'n bron vulkanisch gesteente omhoog dat op twee kilometer diepte in de Stille Oceaan ligt.

Daar bleken allerlei holtes en gangen van wormen en slakken in te zitten. "Ik kon mijn ogen niet geloven", zegt Gollner. Voorheen werd gedacht dat alleen microscopisch leven zoals bacteriën zich in de aardkost bevindt, maar geen dieren van zo'n vijftig centimeter lang. De ontdekking komt boven op zorgen die er al langer zijn over leven óp de bodem.