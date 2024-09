Reuters Shohei Ohtani steelt het derde honk tegen de Miami Dolphins

NOS Sport • vandaag, 08:21 Honkballer Ohtani eerste lid unieke 'club': 50 homeruns, 50 'steals' in één MLB-seizoen

De Japanse honkballer Shohei Ohtani heeft iets gedaan wat nooit eerder is gedaan in het Amerikaanse honkbal. De ster van Los Angeles Dodgers sloeg donderdagavond in de wedstrijd tegen Miami Marlins zijn vijftigste homerun van het seizoen en stal voor de vijftigste keer een honk. Geen honkballer kreeg dat in de 121-jarige geschiedenis van de Major League Baseball (MLB) voor elkaar in één seizoen.

Ohtani's vijftigste homerun vloog in de zevende inning de tribunes in, nadat hij in de eerste inning al zijn vijftigste honk had gestolen. Zijn ploeggenoot Miguel Rojas moest "bijna huilen", bekende de korte stop na de partij. Volgens derdehonkman Max Muncy was het weer zover: "Het lijkt alsof hij elke avond iets doet wat we nooit eerder hebben gezien."

Ohtani zelf was iets koeler: "Ik wilde het zo snel mogelijk achter de rug hebben", sprak hij na afloop van de 20-4 zege op de Marlins.

Toch had de vaker records brekende en nuchtere Ohtani wel door dat het een speciale avond was: "Weet je, dit is iets wat ik heel lang zal koesteren. Het is een van de gedenkwaardigste momenten uit mijn carrière."

Reuters Shohei Ohtani slaat een homerun tegen Miami Dolphins

Van het duizelingwekkend aantal records dat de Amerikaanse honkbalwereld in de gaten houdt, wordt zeker op homeruns en in iets mindere mate zogeheten steals nauwkeurig gelet. Sla, gooi of steel een record en je hebt roem.

Voor Ohtani is het niets nieuws. De 30-jarige wereldster is de huidige MVP - de meest waardevolle speler - en groeide afgelopen jaren uit tot het gezicht van de sport. In het door honkbal bezeten Japan kan hij allang niet meer normaal over straat. En Ohtani brak afgelopen seizoen wel meer records. Zoals de vijf honken die hij sloeg als startende werper.

De Japanner die zowel als pitcher als slagman tot de beste honkballers ter wereld behoort, tekende onlangs een gigantisch contract bij zijn nieuwe club in LA. In tien jaar tijd gaat hij 700 miljoen dollar verdienen.

Als eerste lid van de '50/50-club', zoals de Amerikanen het noemen, maakt Ohtani, die dit seizoen niet als werper op de heuvel staat wegens een elleboogblessure, dat bedrag tot dusver waar. Zo waren er slechts vijf spelers die ooit toetraden tot de '40/40-club'.

Reuters Fans juichen voor Shohei Ohtani nadat hij het record heeft gebroken

De Japanner is bezig aan zijn zoveelste historische seizoen in het Amerikaanse honkbal. Maar dat seizoen begon minder florissant: met een gokschandaal rond de Japanse ster. Ohtani ontkende dat hij zelf gewed zou hebben op sportwedstrijden, het was zijn tolk met gokschulden die hem 'bestolen' zou hebben. De Japanner werd niet schuldig bevonden.

Het record was een opsteker voor Ohtani, op een avond die toch al bijzonder was. De Japanner sloeg zes-voor-zes, goed voor tien punten, in totaal drie homeruns (zijn 51ste) en stal twee honken (ook zijn 51ste). "Om eerlijk te zijn, ben ik van iedereen nog het meest verbaasd. Geen idee waar dit vandaan kwam."

En eigenlijk zit Ohtani al in de '51/51-club'.

Bekijk hieronder een reportage uit 2023 over de Ohtani-mania in Tokio:

1:47 Ohtani-mania in Japan: op bezoek in hét honkbalcafé van Tokio