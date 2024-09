ANP De keuken van een gedeelde studentenwoning in Utrecht

NOS Nieuws • vandaag, 10:50 Hospiteren voor deel Utrechtse studentenkamers gestopt, proces oneerlijk

Studentenhuisvester SSH stopt in Utrecht met hospiteren in nieuwe wooncomplexen. Studenten die een kamer zoeken kunnen zich inschrijven en komen op een wachtlijst voor zo'n nieuwbouwwoning terecht. De grootste studentenhuisvester wil daarmee iedereen een eerlijke kans geven.

Bij hospiteren worden studenten uitgenodigd om kennis te maken met de overige bewoners, vaak in de vorm van een hospiteeravond, om zo te kijken of er onderling een klik is. De bewoners kunnen dan zelf bepalen of iemand bij de groep past. Voor meer dan de helft van de studentenkamers in Nederland moet gehospiteerd worden, bleek begin deze maand uit cijfers van Kences, het kenniscentrum voor studentenhuisvesting.

Maar dat huidige hospiteerbeleid is niet voor iedereen geschikt, was ook de conclusie na een rondvraag van NOS Stories. Studenten lieten weten dat het stress, vermoeidheid en zenuwen oplevert. Ook wordt het beleid door veel studenten vergeleken met een sollicitatieproces. "Het is vermoeiend om elke keer weer je beste beentje voor te zetten en gezellig te doen", aldus een van de studenten.

Alleen nieuwe woningen

Volgens het nieuwe beleid van SSH hoeven studenten niet meer te hospiteren, zegt woordvoerder Joris van Eijck in het NOS Radio 1 Journaal. "Bij hospiteren komt altijd afwijzing kijken, totdat je een kamer vindt. Dat is gewoon een nare ervaring en dat vinden we jammer om te horen."

Het aangepaste beleid geldt alleen voor nieuwe woningen in Utrecht, waar er volgens Van Eijck nu zo'n 1400 van worden gebouwd. Studenten die zich voor die kamers inschrijven worden op een wachtlijst geplaatst. Wie het langste ingeschreven staat, heeft de eerste keus.

De wachtlijsten zijn wel lang: op dit moment moeten studenten zo'n 3,5 jaar wachten, vertelt Van Eijck. "Dus op tijd inschrijven is echt belangrijk. Dat mag vanaf je zestiende."

'Geen fan'

Studenten zelf reageren wisselend op het nieuwe beleid. Rinne (27) is positief en heeft zelf veel gehospiteerd, vertelt hij bij de regionale omroep RTV Utrecht. De student vergelijkt hospiteren met een "vleeskeuring" en hoopt dat meer studenten hierdoor kans hebben op een kamer.

Diedeke (27) woont in een studentenhuis en snapt het plan, maar is minder positief, omdat ze graag wil weten wie er in huis komt wonen. "Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand bij komt met wie ik nog nooit mee heb gepraat. Ik ben er geen fan van", zegt ze tegen de regionale omroep.