EPA Premier Orbán eerder dit jaar in Brussel

NOS Nieuws • vandaag, 18:44 Brussel houdt deel subsidies Hongarije in wegens niet betalen migratie-boete

De Europese Commissie gaat een deel van de EU-subsidies voor Hongarije inhouden, omdat het land een boete voor het schenden van de Europese migratieregels niet heeft betaald. Hongarije kreeg afgelopen juni een boete van 200 miljoen euro opgelegd, omdat het land zich niet aan de EU-migratieregels houdt. Voor iedere dag dat Hongarije zich niet aan het EU-beleid houdt, komt daar nog eens 1 miljoen euro bij.

Eind augustus miste Hongarije de eerste deadline voor het betalen van de boete. Ook de nieuwe deadline op 17 september werd genegeerd.

De Europese Commissie maakte vandaag bekend dat het start met een zogenoemde 'compensatieprocedure', wat inhoudt dat de boete zal worden ingehouden op de EU-subsidies voor Hongarije. Een woordvoerder van de Europese Commissie, Balazs Ujvari, zei vandaag dat er wordt onderzocht welke delen van de voor Hongarije bedoelde subsidies zullen worden ingehouden.

Hij liet ook weten dat de commissie een betalingsverzoek van 93 miljoen euro heeft verstuurd: 1 miljoen voor iedere dag sinds het vonnis werd uitgesproken. Daar krijgt Hongarije 45 dagen de tijd voor.

EU-correspondent Kysia Hekster: "De Europese Commissie zet nu de stap om de boetes die Hongarije eigenlijk aan Brussel moet betalen, te verrekenen met de subsidies die Boedapest van de EU krijgt. Dat komt maar zelden voor, want het gebeurt bijna nooit dat een lidstaat blijft weigeren te voldoen aan de bindende uitspraken van het Europees Hof voor Justitie. Maar Orbán lijkt voorlopig niet van plan de boete alsnog te gaan betalen, zijn toon richting Brussel wordt juist harder. Hij noemt de boete buitensporig en onterecht. Hij dreigt zelfs om bussen met asielzoekers van Hongarije naar Brussel te sturen. De bussen staan al klaar, bleek op een persconferentie vorige week. Het is onduidelijk of het echt zover komt. Het zou ongekend zijn dat een lid van de EU, Hongarije, op deze manier asielzoekers inzet om andere EU-landen, waaronder België, onder druk te zetten. De Europese Commissie heeft al laten weten dat dit onacceptabel en in strijd met Europees recht zou zijn. Een woordvoerder zei eerder dat de commissie alles wat het kan zal doen om ervoor te zorgen dat het recht gerespecteerd wordt."

Volgens het Europees Hof voor Justitie schendt Hongarije de EU-migratieregels door afgewezen asielzoekers niet de tijd te geven een beroep tegen hun afwijzing in Hongarije af te wachten.

De bussen om migranten mee naar Brussel te vervoeren staan al klaar, liet de Hongaarse minister van Binnenlandse zaken eerder deze maand zien bij een persconferentie:

AFP De minister van Binnenlandse Zaken laat bij een persconferentie zien dat de bussen om migranten naar Brussel te sturen al klaarstaan

Volgens de Hongaarse wet mogen vluchtelingen alleen bij de ambassades in Servië en Oekraïne asiel aanvragen. Mensen die de grens proberen over te steken, worden stelselmatig opgepakt en zonder procedure het land uit gezet.

Orbán, die sinds 2010 premier van Hongarije is, voert al jaren een streng migratiebeleid. Tijdens de vluchtelingenstroom van 2015 bouwde Hongarije hekken met prikkeldraad aan de grens met Servië en Kroatië. Ook werden aan de Servische grens asielzoekers in detentiekampen vastgehouden. In 2020 oordeelde het hof dat het land de detentiekampen moest sluiten. Daar gaf Hongarije uiteindelijk gehoor aan.

Ook het opleggen van een dagelijkse dwangsom is zeldzaam. Polen werd drie jaar geleden bestraft met een dwangsom van een miljoen euro per dag, omdat het land weigerde om een omstreden tuchtkamer af te schaffen. De kamer kon rechters en officieren van justitie ontslaan of op non-actief zetten, en was dus in strijd met de EU-regels voor een onafhankelijke en onpartijdige rechtsmacht.

Toen dat land weigerde te betalen, hield de Europese Commissie dat bedrag ook in op de EU-subsidies voor Polen. In dezelfde maand kreeg het land ook al een dwangsom van een half miljoen euro per dag opgelegd omdat het weigerde om een vervuilende kolenmijn te sluiten.