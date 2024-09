NOS Jerney van E. in de rechtbank

NOS Nieuws • vandaag, 18:00 Agente die wordt verdacht van moordplan op ex zegt onschuldig te zijn

De 41-jarige politieagente Jerney van E., die wordt verdacht van het beraden van een plan om haar ex te laten vermoorden, zegt onschuldig te zijn. Van E. gaf vandaag in de rechtbank in Dordrecht een verklaring. De politieagente uit Gorinchem ligt in een scheiding met haar 57-jarige echtgenoot. Volgens het OM is een vechtscheiding het motief.

Ook wordt haar verweten dat ze in het bezit was van een vuurwapen. "Ik ben onschuldig en de waarheid zal boven tafel komen. Daar sta en vecht ik voor", stelde de verdachte politieagente. De rechtbank bepaalde dat de vrouw voorlopig vast moet blijven zitten, omdat de verdenking stevig is.

Moordplan met zoon

Van E. zou een moordplan hebben ontwikkeld en onder meer haar 16-jarige zoon daarbij hebben betrokken. Hij zou eerder al op het punt hebben gestaan zijn vader te doden. Behalve de politieagente en haar zoon zijn er nog vier andere verdachten, onder wie de 19-jarige vriendin van de zoon en haar moeder.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er verdachte WhatsAppconversaties aangetroffen en is er een tracker is gevonden onder de auto van de ex-man. Ook in het huis van Van E. lag een tracker.

Naast Van E. zitten er nog twee mannen in voorarrest, de rest van de verdachten is op vrije voeten.

Verslaggever Marc Hamer was bij de rechtszaak: "Het is een heel rare zaak, waarbij de kinderen aangeven dat ze met een moordplan op hun vader rondliepen, terwijl ze hulp en aanwijzingen kregen van hun moeder. De moeder ontkent alles. Volgens haar advocaat is ze erin geluisd door anderen, ook door haar kinderen. De advocaat stelt dat de zoon, zijn vriendin en haar moeder kampen met psychische problemen. De zaak kwam aan het rollen toen de moeder haar zoon als vermist opgaf bij de politie. De zoon kwam terecht, maar vertelde toen tegen de politie dat hij van plan was om zijn vader te gaan vermoorden. Hij zei dat hij al twee pogingen had gedaan en dat zijn moeder het plan had opgezet. De rechtbank lijkt te worstelen met de verschillende verklaringen van verdachten, omdat er veel tegenstrijdigheden in zitten."

De verdachte was een hoofdagent bij de politie Rotterdam. "Het is op dit moment niet gebleken dat ze gebruik of misbruik van haar functie heeft gemaakt", zegt het OM.

De politieagente en haar ex hebben samen vier kinderen. Drie zijn inmiddels uit huis geplaatst. Er zijn geen aanwijzingen voor psychische problemen bij de vrouw. Op 25 oktober gaat de zaak verder.