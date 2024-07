Politiemedewerker vast voor voorbereiden moord op haar ex-partner

Het Openbaar Ministerie heeft een 41-jarige politiemedewerker aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord op haar ex-partner. De vrouw is op 5 juni aangehouden, maar vanwege het onderzoek werd er tot nu toe niet over gecommuniceerd.

Voor welke eenheid de vrouw werkte en in wat voor functie, heeft het OM niet bekendgemaakt. De rechter bepaalde op 16 juli dat ze nog in ieder geval zestig dagen in hechtenis moet blijven zitten.