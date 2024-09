Tupperware in crisis: bakjesfabrikant zoekt nieuwe eigenaar en reorganiseert

Tupperware zit in grote problemen. Het bedrijf bekend van de Tupperware Party en de schalen, kommen en bakjes van kunststof heeft de Amerikaanse rechter via een faillissementsprocedure gevraagd om bescherming voor schuldeisers.

Huisvrouwen

Tupperware werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de Amerikaan Earl Tupper. Zijn kunststofbakjes waarin je luchtdicht voedsel kunt bewaren werden in huiskamers gedemonstreerd en verkocht. Huisvrouwen konden zich aanmelden als verkoper van de bakjes, waardoor zij via een Tupperware Home Party een nieuw verdienmodel kregen.

In 2021 stopte het bedrijf in Nederland en de afgelopen jaren voerde het Amerikaanse moederbedrijf bezuinigingen door. In juni besloot het bedrijf z'n Amerikaanse fabriek te sluiten en te verplaatsen naar Mexico.

Het bedrijf heeft nu een zogenaamde 'chapter 11'-faillissement in de VS aangevraagd. Zo'n procedure is te vergelijken met de Whoa-procedure die een aantal jaar geleden in Nederland is ingevoerd.