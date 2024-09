Wekdienst 18/9: Algemene Beschouwingen beginnen • Bedreiger Tim Hofman voor de rechter

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Gisteravond bleek dat ook vannacht niet voor iedereen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit keer is een sporthal in het Drentse Valthermond beschikbaar gesteld, waar plek was voor ongeveer honderd asielzoekers. Het Rode Kruis had al hulpgoederen naar Ter Apel laten komen, zoals stretchers en dekens.