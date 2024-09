Reuters Harry Kane was vandaag Harry hattrick

NOS Voetbal • vandaag, 20:46 • Aangepast vandaag, 23:02 Bayern scoort als eerste ploeg negen keer in Champions League, Real ontsnapt

Bayern München is de Champions League overtuigend begonnen. In eigen huis werd Dinamo Zagreb met een recordscore van het veld gepoetst: 9-2. Niet eerder maakte een team er negen in een Champions League-wedstrijd. Harry Kane maakte vier treffers.

Real Madrid had het moeilijk tegen VfB Stuttgart, maar won vlak voor tijd toch met 3-1. Uitgerekend Antonio Rüdiger, oud-speler van Stuttgart, maakte de belangrijke 2-1.

Eerder op de avond had Aston Villa al gewonnen bij Young Boys. Sporting uit Portugal won van het Franse Lille met 2-0.

Reuters Kylian Mbappé maakte zijn eerste voor Real in de Champions League

Real Madrid speelde met een stervoorhoede, met Rodrygo, Vinicius en Kylian Mbappé. Toch was ook Stuttgart niet ongevaarlijk. Na een halfuur spelen kreeg Real een penalty, maar na tussenkomst van de VAR werd deze teruggedraaid. Er was geen enkele sprake van contact tussen Antonio Rüdiger en Maximilian Mittelstädt.

In de tweede helft schoot Real uit de startblokken, in de eerste minuut na rust legde Rodrygo de bal breed op Kylian Mbappé. De Fransman tekende voor 1-0. Maar het sterk spelende Stuttgart gaf zich niet gewonnen. Duits international Deniz Undav kopte de gelijkmaker tegen de touwen, een verdiende goal op basis van het spelbeeld.

Record voor Endrick

Het was uitgerekend een oud-speler van de club die Stuttgart uiteindelijk toch de das om deed. Antonio Rüdiger kopte acht minuten voor tijd een hoekschop van Luka Modrić tegen de touwen: 2-1.

Dat de 18-jarige Braziliaan Endrick, die in mocht vallen voor Jude Bellingham, er nog 3-1 van maakte was voor de statistieken. Voor het Braziliaanse wonderkind betekent dit wel dat hij de jongste doelpuntenmaker ooit is voor Real Madrid in de Champions League.

Reuters Michael Olise

Bayern maakte er een galavoorstelling van tegen het Kroatische Dinamo Zagreb. Ook al werden er drie treffers afgekeurd, negen doelpunten werden wel goedgekeurd.Harry Kane maakte na bijna twintig minuten de 1-0 vanaf de stip.

Raphael Guerreiro verdubbelde de voorsprong voor de thuisploeg na een dik halfuur spelen op aangeven van Musiala. De Fransman Michael Olise besliste vervolgens nog voor rust de wedstrijd: 3-0.

Keeperswissel

In de tweede helft wisselde Vincent Kompany doelman Manuel Neuer, die wat aangeslagen leek. Sven Ulreich nam zijn plek in. En die moest meteen vissen. Bruno Petković werkte een goed verlengde voorzet met de punt van zijn schoen binnen: 3-1.

Twee minuten later was het zomaar 3-2. Takuya Ogiwara werkte een mooie steekbal van Josip Misic beheerst af. Daarna stelde de Duitse grootmacht weer orde op zaken. Harry Kan scoorde uit een rebound.

Reuters Het ongeloof is van de gezichten van de Duitsers af te scheppen

Bayern ging door. Olise maakte na een fraaie aanval zijn tweede en zette Bayern daarmee op een 5-2 voorsprong. Kane completeerde daarna zijn hattrick door een strafschop te benutten. Daarmee was de honger van de Engelsman nog niet gestild. Hij zette ook de 7-2 op het bord, opnieuw uit een strafschop.

Het thuispubliek werd daarna getrakteerd op nog meer treffers. Invaller Leroy Sané tekende kort voor tijd voor de 8-2, in de extra tijd zorgde Leon Goretzka voor een recordscore. Nog nooit maakte een team in de Champions League negen doelpunten.

Reuters Youri Tielemans viert de 0-1

Aston Villa startte de Champions League met een overwinning op Young Boys. In Bern werd het 0-3 voor de club uit Birmingham.

Lamare Bogarde had net als afgelopen weekend in de Premier League een basisplaats, de neef van oud-interantional Winston Bogarde debuteerde in de Champions League en begon als rechtsback. Ian Maatsen en Sil Swinkels begonnen op de bank. Van die twee mocht alleen Maatsen nog een paar minuten meedoen.

Thuisploeg gevaarlijk

Aston Villa had het meeste de bal, maar Young Boys kwam er een aantal keren brutaal doorheen in het eerste kwartier. Zo werd Filip Ugrinic, oud-speler van FC Emmen, twee keer gevaarlijk.

Toch was het Villa dat na 25 minuten op voorsprong kwam. Youri Tielemans ontving de bal vanuit een vrije trap van John McGinn en de Belg kon in alle vrijheid aanleggen en de bal achter doelman David von Ballmoos schieten: 0-1.

EPA Lamare Bogarde (liggen in het donkerblauw) tijdens zijn Champions Leaguedebuut

Na 38 minuten verdubbelde de ploeg van coach Unai Emery de voorsprong. Na geklungel in de Zwitserse defensie, met een hoofdrol voor Von Ballmoos, werkte Jacob Ramsey de bal binnen. Daarna zag Villa twee keer de 0-3 worden afgekeurd, maar de Belg Amadou Onana tekende uiteindelijk toch voor een geldige derde treffer.

AFP Mitchel Bakker met een tackle tegen Sporting

Sporting was thuis te sterk voor Lille, waar Mitchel Bakker een basisplaats had. Viktor Gyökeres van Sporting maakte de 1-0 vlak voor rust. De Belgische verdediger Zeno Debast maakte na ruim een uur spelen op weergaloze wijze de 2-0.

Lille had het moeilijk, de Fransen speelden vanaf de 40ste minuut met tien man na een rode kaart van Angel Gomes. Sporting verzuimde in de tweede helft om verder weg te lopen.