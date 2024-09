Reuters Youri Tielemans viert de 0-1

NOS Voetbal • vandaag, 20:46 Aston Villa start Champions League met comfortabele zege bij Young Boys

Aston Villa is de Champions League gestart met een overwinning op Young Boys. In Bern werd het 0-3 voor de club uit Birmingham.

Lamare Bogarde had net als afgelopen weekend in de Premier League een basisplaats, de neef van oud-interantional Winston Bogarde, debuteerde in de Champions League en begon als rechtsback. Ian Maatsen en Sil Swinkels begonnen op de bank. Van die twee mocht alleen Maatsen nog een paar minuten meedoen.

Thuisploeg gevaarlijk

Aston Villa had het meeste de bal, maar Young Boys kwam er een aantal keren brutaal doorheen in het eerste kwartier. Zo werd Filip Ugrinic, oud-speler van FC Emmen, twee keer gevaarlijk.

Toch was het Villa dat na 25 minuten op voorsprong kwam. Youri Tielemans ontving de bal vanuit een vrije trap van John McGinn en de Belg kon in alle vrijheid aanleggen en de bal achter doelman David von Ballmoos schieten: 0-1.

EPA Lamare Bogarde (liggen in het donkerblauw) tijdens zijn Champions Leaguedebuut

Na 38 minuten verdubbelde de ploeg van coach Unai Emery de voorsprong. Na geklungel in de Zwitserse defensie, met een hoofdrol voor Von Ballmoos, werkte Jacob Ramsey de bal binnen.

Toen Oranjebeul Ollie Watkins, die in de halve finale van het EK scoorde tegen het Nederlands elftal, kort voor rust ook nog de 0-3 binnen knalde leek het beslist. Maar de VAR hield de Zwitsers in leven, hij wees de scheidsrechter op hands van Watkins en die keurde de treffer alsnog af.

Driemaal scheepsrecht

In de tweede helft, zonder de gewisselde Bogarde, gebeurde er weinig. Al kreeg Young Boys twintig minuten voor tijd een goede kans via Silvere Ganvoula. Maar hij slaagde er niet in om de wedstrijd weer spannend te maken.

Een kwartier voor tijd keurde de scheidsrechter opnieuw de 0-3 af. Jhon Duran scoorde fraai, maar eerder in de aanval werd er hands gemaakt door Amadou Onana, meldde de VAR. Onana zelf maakte daarna alsnog de 0-3. Driemaal was scheepsrecht, want de VAR greep niet in.