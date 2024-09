Koopkracht stijgt een stuk minder door Prinsjesdagmaatregelen

In augustus ging het CPB er nog van uit dat het gemiddelde huishouden 1,1 procent meer te besteden zou hebben. Dat is nu nog 0,7 procent. Voor mensen met een uitkering is het verschil het grootst. In augustus ging het CPB nog uit van een koopkrachtverbetering voor hen van 2,1 procent. Nu is dat nog 0,9 procent.