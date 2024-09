Reuters Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen

NOS Nieuws • vandaag, 11:14 • Aangepast vandaag, 12:51 Nieuwe Europese Commissie bekend: 40 procent vrouwen, 'gedurfd industrieel beleid'

De nieuwe Europese Commissie bestaat uit 27 leden van wie 11 vrouwen, heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt. Haar nieuwe team gaat zich sterk maken voor een "gedurfd industrieel beleid" dat is gericht op "welvaart, veiligheid en democratie".

Von der Leyen maakte vanochtend de namen bekend van de nieuwe Europese Commissie. Gisteren was al duidelijk dat oud-minister Wopke Hoekstra opnieuw de portefeuille Klimaat en Schone Groei krijgt. Hij was eerder getipt als de nieuwe Eurocommissaris Handel, maar die post gaat naar de Slowaak Maros Sefcovic.

Hoekstra wil de koers die hij het afgelopen jaar heeft ingezet voortzetten, zegt hij tegen de NOS . "Ervoor zorgen dat we klimaatbeleid, waar we vol mee door moeten, hand in hand weten te brengen met de economie, innovatie en industrie. Die moet vergroenen maar ook kunnen floreren."

Daarnaast zal hij zich in de Europese Commissie ook sterk maken voor andere thema's. "Het voorrecht van hier zitten is dat ik, en iedere Eurocommissaris, zijn of haar stempel kan drukken op zijn eigen portefeuille, maar daarnaast heb je de ruimte, ik vind zelfs de plicht, om die dingen die belangrijk zijn voor Europa, om daar ook je mening over te geven."

Hij wil niet vooruitlopen op de vraag of hij op het gebied van klimaat of in de commissie zaken voor de Nederlandse regering voor elkaar kan krijgen. "Wat ik in ieder geval ga doen is het hand in hand brengen van klimaat, industrie en economie. Niet voor niks is het huidige Nederlandse kabinet op zo'n koers verder gegaan en volgens mij is dat verstandig. Verder gaan we natuurlijk intensief de dialoog aan, ook met Nederland."

Andere commissarissen

De voor Nederland belangrijke portefeuille Landbouw gaat naar een Luxemburger. Een andere voor Nederland belangrijke post op het gebied van milieu en water gaat naar de Zweedse Jessika Roswall. De liberaal-conservatieve politica kan een rol gaan spelen bij de uitzonderingen die de Nederlandse regering op bepaalde dossiers in Brussel wil bedingen.

Migratie gaat naar de Oostenrijker Magnus Brunner en Financiën naar de Pool Piotr Serafin. Visserij en Oceaan, een andere voor Nederland belangrijke post, is toebedeeld aan de Cyprioot Costas Kadis.

De Deen Dan Jørgensen krijgt de nieuwe portefeuille Energie en Huisvesting. Over de Sloveense kandidaat Marta Kos (EU-uitbreiding) wordt nog gesproken in het Sloveense parlement.

Minder vice-voorzitters

Met 14 commissarissen zijn vooral de Europese christendemocraten goed vertegenwoordigd in de commissie. Von der Leyen benadrukte dat de commissarissen moeten samenwerken om de doelen voor de komende jaren te verwezenlijken. Daarbij moeten concurrentievermogen, de groene transitie en digitalisering centraal staan. "Met een gezamenlijk doel: een sterker Europa."

Een coördinerende rol bij die onderlinge samenwerking is daarbij weggelegd voor de zes uitvoerende vice-voorzitters van de commissie. Een laag van andere vice-voorzitters die tot er tot nu toe was, is verdwenen.

'Volledig onacceptabel'

Von der Leyen benadrukte tijdens de bekendmaking van de nieuwe commissieleden dat van de kandidaten die de lidstaten aanvankelijk naar voren hadden geschoven slechts 22 procent vrouw was. "Dat was volledig onacceptabel", aldus commissievoorzitter.

Door landen te vragen ook vrouwelijke kandidaten voor te dragen lukte het om een commissie te vormen die voor 40 procent uit vrouwen bestaat. Dat komt overeen met de huidige commissie die sinds 2019 de dagelijkse leiding in Brussel heeft, die ook 11 vrouwen telt.

Nu de kandidaten en hun portefeuilles van de nieuwe Europese Commissie bekend zijn, kan het Europees Parlement de hoorzittingen met de kandidaten gaan inplannen. Daarvoor moet het Europees Parlement ook nog alle 'mission letters' krijgen, de opdrachtbrieven van Von der Leyen aan de Eurocommissarissen voor hun portefeuille. Daarnaast moeten de cv's voor het Europees Parlement beschikbaar zijn en onderzoek worden gedaan naar eventuele belangenverstrengeling.