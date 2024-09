Franse Eurocommissaris Breton stapt op, deelt sneer uit aan Von der Leyen

Correspondent Kysia Hekster vanuit Brussel:

"Het samenstellen van een nieuwe Europese Commissie begint behoorlijk uit de hand te lopen. Aan de ene kant straalt dat slecht af op het gezag van voorzitter Ursula von der Leyen, want het is haar taak dat voor elkaar te krijgen. Maar aan de andere kant laat ze zien dat ze niet bang is een van haar zichtbaarste Eurocommissarissen aan de kant te schuiven. Het is geen geheim dat Breton en Von der Leyen geen goede onderlinge verhouding hebben. Volgens Breton probeert Von der Leyen nu van hem, een kritische Eurocommissaris, af te komen onder het voorwendsel dat ze meer vrouwen in haar nieuwe Commissie wil.

Dat hij dat publiekelijk laat weten, is op zijn minst opmerkelijk. Hij voelt zich miskend en dat moet iedereen weten, zo lijkt het. Achter de schermen horen we al langer dat het niet goed loopt met het vormen van het nieuwe College, dit is wel een heel pijnlijk publiek bewijs daarvan. Het lijkt misschien alsof het alleen maar om poppetjes gaat maar niets is minder waar. Hoe langer het duurt, hoe later de nieuwe club aan de slag kan.

De bedoeling was dat dat op 1 november zou gebeuren, nog vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar dat lijkt niet meer haalbaar. Ook de oorlog in Oekraïne vraagt om krachtig Europees optreden. De vertraging betekent ook dat de EU op zo'n belangrijk politiek moment toch rommelig en enigszins stuurloos is."