NOS Nieuws • vandaag, 21:47 Hoogste koffieprijs in dertien jaar

Koffie is in jaren niet zo duur geweest. Op de beurs in New York bereikte de prijs van arabica-bonen, die het meest worden gebruikt, vandaag een hoogte die sinds 2011 niet meer is bereikt, meldt persbureau Bloomberg.

De prijsstijging is al een tijd gaande. Zo werden arabica-bonen dit jaar ongeveer 40 procent duurder.

Carlos Mera, grondstoffenanalist bij Rabobank, verwacht dat consumenten de prijsstijging met name bij producten in het lagere segment in de supermarkt zullen opmerken. "Op die producten zit een kleinere marge dan bij het duurdere segment, waardoor hogere kosten aan de klant worden doorberekend. Bij A-merkproducten betaal je ook voor het merk."

De cappuccino bij je favoriete koffietent daarentegen zal niet veel duurder worden. Slechts 5 procent van de prijs van je cappuccino wordt bepaald door de koffiebonen zelf, zegt Mera. Het overgrote deel gaat naar andere zaken, zoals service.

Droogte in Brazilië

De prijsstijgingen in de koffie-industrie hebben volgens Mera een aantal oorzaken. Hij wijst onder meer op de weersomstandigheden in landen als Vietnam en Brazilië. "De hitte en de extreme droogte in Brazilië beïnvloeden het gewas. Als het daar in de komende weken niet gaat regenen, verwacht ik dat de prijzen nog meer zullen stijgen", zegt hij.

Daarnaast komt de Europese Unie nog dit jaar met nieuwe regelgeving om ontbossing tegen te gaan. Deze regels stellen importeurs verplicht om de herkomst van koffie te onderzoeken en daarom slaan ze nu een extra grote voorraad in. De prijs zal zakken nadat deze regels in werking zijn gesteld, denkt Mera.

Tot slot is er wereldwijd een tekort aan containers, zijn er tegenvallende oogsten in Vietnam en is de Rode Zeeroute ontwricht.