Tientallen doden door opgelaaid geweld in Papoea-Nieuw-Guinea

Een week na de oproep van paus Franciscus om het geweld tussen bevolkingsgroepen in Papoea-Nieuw-Guinea te stoppen, zijn bij gevechten in het land twintig tot vijftig mensen omgekomen, meldt een woordvoerder van de Verenigde Naties aan persbureau AP.

Driehonderd kogels

Er is vaker etnisch geweld in Papoea-Nieuw-Guinea. Onenigheden over landeigendom spelen daarbij vaak een rol. Het geweld werd heviger na een aardverschuiving in mei, waarbij volgens autoriteiten 2000 mensen onder het puin bedolven raakten.