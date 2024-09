AFP Inwoners in het zuiden van Polen leggen zandzakken tegen het overvloedige water

NOS Nieuws • vandaag, 04:41 Oostenrijk vergroot rampgebied noodweer, Poolse dam doorgebroken

Het noodweer in Midden-Europa zorgt in meerdere landen voor grote overlast. In Oostenrijk zijn nu 42 gemeenten aangeduid als rampgebied, terwijl dat er gisteravond nog 24 waren. In Tsjechië en Polen worden overstromingen gemeld.

In Neder-Silezië, in het zuidwesten van Polen is door de zware regenval een dam doorgebroken. Die dam ligt aan de Poolse grens met Tsjechië. De Poolse premier Tusk roept inwoners van het gebied op zichzelf in veiligheid te brengen.

In het noordoosten van Tsjechië zijn duizenden mensen geëvacueerd. Ook in Oostenrijk is de situatie op sommige plekken kritiek. Verwacht wordt dat de Donau in Oostenrijk gaat overstromen. Dat gebeurt normaal gesproken maar eens in de dertig jaar.

Het stuwmeer Ottenstein am Kamp, in het noorden van Oostenrijk, dreigt over te stromen. Volgens bondskanselier Nehammer wordt de situatie steeds erger. Het leger staat klaar om hulp te verlenen.

In Roemenië kwamen gisteren zeker vier mensen om het leven door overstromingen. Dorpen liepen daar onder water:

0:56 Dorpen in Roemenië, Tsjechië en Polen onder water na noodweer

Ook in het oosten van Duitsland wordt rekening gehouden met het noodweer. Voorzichtig goed nieuws kwam er uit Dresden. Afgelopen woensdag stortte daar de Carolabrug in, waarbij veel puin in de rivier terecht kwam. De vraag was of de sloopwerkzaamheden afgerond konden worden voordat het noodweer aankwam.

Volgens Der Spiegel zijn de belangrijkste werkzaamheden eerder dan gepland voltooid. De brandweer verwachtte daar tot vanavond druk mee te zijn. Een deel van de brug ligt nog wel steeds in de Elbe.

Op beelden op X is te zien dat het Duitse leger hielp bij de operatie:

Het uitzonderlijke weer in Midden-Europa wordt veroorzaakt door het water in de Middellandse Zee, dat al maanden heel erg warm is. Al dat vocht is met een grote boog uiteindelijk in het midden van Europa terechtgekomen tussen twee hogedrukgebieden in", zegt weerman Peter Kuipers Munneke. "Dat betekent dat het lagedrukgebied nergens heen kan. Het ligt daar ingeklemd, ook nog eens tussen bergen, het blijft dus maar doorregenen."