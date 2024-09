Rusland en Oekraïne ruilen 103 krijgsgevangenen

De vrijgelaten Russische militairen bevinden zich nu in Belarus, meldt het Russische ministerie van Defensie. "Daar krijgen ze psychische en medische hulp en kunnen ze contact opnemen met hun familie." Oekraïne kreeg onder meer militairen, politiemensen en grenswachten terug.

Rusland en Oekraïne wisselen regelmatig krijgsgevangenen uit. Dat gebeurde sinds de inval in februari 2022 al tientallen keren. Hoeveel gevangenen er in totaal zijn geruild is niet te verifiëren.