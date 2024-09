ANP De 'Poentunnel' in Amsterdam is tijdens Open Monumentendag open voor publiek

NOS Nieuws • vandaag, 12:14 Duizenden locaties doen dit weekend mee aan Open Monumentendag

In heel Nederland openen duizenden monumenten vandaag en morgen hun deuren voor Open Monumentendag. Dit weekend kunnen bezoekers gratis een kijkje nemen bij landhuizen, kastelen, molens en forten die niet altijd open zijn voor publiek. Het thema is dit jaar 'Routes, netwerken en verbindingen', met als slogan 'Onderweg!'.

In Maastricht is de oostcrypte van de Sint-Servaasbasiliek geopend, die normaal gesproken niet toegankelijk is voor publiek. Het is een van de oudste delen van de kerk, meldt 1Limburg.

Bij Arnhem is de brandtoren op het Rozendaalse Veld vandaag open voor publiek. De toren maakt deel uit van een netwerk van torens die na de Tweede Wereldoorlog op de Veluwe zijn gebouwd om bos- en heidebranden snel te ontdekken.

In Amsterdam is onder meer een afgesloten voetgangerstunnel onder de Keizersgracht geopend die voormalige bankgebouwen met elkaar verbindt. De tunnel is buiten gebruik gesteld, maar voor Open Monumentendag is hij tijdelijk open voor publiek:

1:51 Mysterieuze geldtunnel onder Amsterdamse gracht na jaren weer geopend

Voor de gelegenheid laat de NS vandaag twee monumentale treinen uit het Spoorwegmuseum rijden. De Mat '46, ook wel bekend als de Muizeneus, en de Mat '54, met de bijnaam Hondekop, worden aan elkaar gekoppeld om als één trein van Utrecht Maliebaan naar Den Dolder, Bilthoven en Amersfoort Centraal te rijden.

Reizigers worden aan boord begeleid door medewerkers in historische uniformen. Behalve de historische treinen zijn ook de koninklijke wachtkamers op drie NS-stations te bezoeken.

Verder zijn er zoals ieder jaar in heel Nederland activiteiten bij monumenten georganiseerd. Zo is er vandaag onder meer een orgelconcert in de Domkerk in Utrecht en zijn er rondleidingen bij poppodium Vera in Groningen. Het poppodium bestaat 50 jaar. Daarom is het hele pand te bekijken tijdens Open Monumentendag.